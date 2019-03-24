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Rammstein

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Обложка нового сингла RAMMSTEIN



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Немецкая группа RAMMSTEIN опубликовала обложку своего нового сингла, получившего название "Deutschland", который выйдет 28 марта.

Трек-лист:

1. Deutschland
2. Deutschland (Remix by Richard Kruspe)

Ожидается, что на этот трек также выйдет и видео.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Svarg_1349


25 мар 2019, 17:46		Ну что же весьма толерантненько. Меркель одобряет.

Flashback


25 мар 2019, 18:13		А по мне, так подтекст, наоборот, рассистский. Типа сарказм.

Reflection


25 мар 2019, 18:18		Мне тоже тут скорее сарказм видится. Особенно, зная прошлые обложки группы.

Fixxxer


25 мар 2019, 18:19		Ну, ведь вылитая Жанна д"Арк... Точнее, такой ее станут изображать в XXVI в. в ЕС. И будут говорить, что таковой она и была на самом деле...

WarSong


25 мар 2019, 18:27		Истинная арийка!


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