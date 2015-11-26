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История демо RAMMSTEIN 1994 года



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. В новом клипе представитель RammWiki рассказывает о легендарном нереализованном треке "Tier '94", который не надо путать с композицией "Tier" из альбома 1997 года.







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