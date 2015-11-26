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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 276
*Новое видео ACCEPT 270
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 58
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 48
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
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Rammstein

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8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

13 июн 2019 : 		 Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля

11 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

29 май 2019 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

28 май 2019 : 		 Премьера нового видео RAMMSTEIN

26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN

19 апр 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN

18 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен

16 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен

9 апр 2019 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN
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|||| сегодня

RAMMSTEIN в студии



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RAMMSTEIN опубликовали в официальном Инстаграм-аккаунте фотографию из студии La Fabrique в Saint-Rémy-de-Provence, подписав ее так:

«Увы, в этом году никаких туров — но вернуться в студию просто замечательно!»

RAMMSTEIN Confirms Studio Return





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