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RAMMSTEIN в студии



RAMMSTEIN опубликовали в официальном Инстаграм-аккаунте фотографию из студии La Fabrique в Saint-Rémy-de-Provence, подписав ее так:



«Увы, в этом году никаких туров — но вернуться в студию просто замечательно!»













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