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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Rammstein

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Барабанщик RAMMSTEIN — об обвинениях в адрес группы



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Christoph Schneider опубликовал свои мысли по поводу недавних обвинений в адрес Till'a Lindemann'a:

«Дорогие друзья,

Я хотел бы поделиться с вами своими личными переживаниями и соображениями.

Обвинения последних нескольких недель глубоко потрясли нас как группу и меня лично. Вас, фанатов, конечно, не меньше. Я испытываю шок от того, что было выложено в социальных сетях, в прессе и в печатных изданиях о нашем вокалисте. Это настоящий прилив и отток эмоций для нас, участников группы и команды.

Нет, я не верю, что произошло что-то криминальное (например, использование снотворного). Нет. Я не верю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Всё, что я знал о вечеринках Till'я, это то, что взрослые люди вместе веселились. И всё же, похоже, произошли такие события, которые, хотя и разрешены законом, лично я не считаю нормальными. Появились определённые отношения, которые вышли за рамки и ценности других членов группы. Для нас также важно, чтобы вечеринки Till'я не путали с нашими официальными вечеринками после шоу.

В последние годы Till отдалился от нас и создал свой собственный мир.

Со своими людьми, своими вечеринками, своими проектами. Это меня, безусловно, огорчает. Я верю Till'ю, когда он говорит нам, что всегда хотел и по-прежнему хочет обеспечить своим частным гостям хорошее времяпрепровождение. Однако то, как именно эти гости себе это представляли, в некоторых случаях, похоже, отличается от его собственных представлений. Желания и ожидания женщин, которые сейчас выступили с заявлением, вероятно, не оправдались. По их словам, они чувствовали себя неуютно, на грани ситуации, которую они уже не могли контролировать.

Мне жаль эту девушку, и я испытываю к ней сострадание. Однако мне важно подчеркнуть объективную вещь: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно покинуть помещение (возможно, им придётся немного подождать, пока охрана проводит их к выходу). Все бутылки запечатаны и находятся на виду у только что открывших их гостей, либо они открывают их сами.

Вода и закуски доступны, как и персонал службы безопасности и медицинская помощь, которая может быть оказана в любое время. Мы хотим, чтобы все наши гости чувствовали себя с нами комфортно и в безопасности!

Это наш стандарт. Поэтому мне печально слышать, что некоторые из них так себя не чувствовали.

У нас самые лучшие фанаты в мире, и все они заслуживают уважительного отношения! Я сожалею о каждом, кто не получил должного внимания или почувствовал себя небезопасно за кулисами рядом с нами.

А также за Шелби, она заслужила отличный концерт и прекрасный вечер.

Но я не хочу, чтобы все эти публичные споры о нашей группе подпитывали крайности: ни чудовищность соцсетей, которых ещё не приручило наше общество, ни патерналистские тенденции, лишающие женщин в возрасте около 20 лет способности самостоятельно принимать решения о своей сексуальности, а также ни в коем случае не обвинение жертв, дабы люди продолжали встречаться, обсуждая случившееся, если вдруг с ними что-то произошло. Я желаю спокойного, уравновешенного осмысления и обдумывания, в том числе и в рамках нашей группы.

И мы все вместе, нас шестеро. Мы едины.

Ваш Christoph Schneider».

RAMMSTEIN Drummer CHRISTOPH SCHNEIDER Weighs In On Allegations Of Sexual Misconduct Against Frontman TILL LINDEMANN -




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