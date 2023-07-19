19 июл 2023



Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах



Вслед за обвинениями в адрес вокалиста RAMMSTEIN, настал черед и клавишника. Süddeutsche Zeitung и NDR сообщили о новых обвинениях, в которых на этот раз замешан и Christian "Flake" Lorenz. Две женщины заявили об этом анонимно, причем обвинения относятся к более чем 20-летней давности.



Ясмин Стивенс (имя вымышленное) рассказала о случае, произошедшем в 2002 году, когда ей было 17 лет. По ее словам, в декабре 2002 г. она присутствовала на автограф-сессии, посвященной книге Till Lindemann "Messer". Вечером того же дня она вместе с Lindemann'ом и Lorenz'ом поехала в загородный дом последнего в Бранденбурге.



Она вспоминает, что после употребления большого количества алкоголя она сильно опьянела и легла на кровать в одной из комнат на верхнем этаже. Она утверждает, что после этого рядом с ней расположился Lorenz.



"Я позволила этому случиться со мной", — сообщает немецкая телекомпания Tagesschau. "Меня как будто выключили". Она объяснила, что не хотела секса и, хотя прямо не сказала "нет", полагает, что Lorenz должен был знать, сколько алкоголя она выпила.



Стивенс подписала в суде показания под присягой и представила документы, подтверждающие ее рассказ, в том числе записи в дневнике за тот период. В интервью корреспондентам SZ и NDR она рассказала, что в связи с травмой, полученной в результате инцидента, ей пришлось годами лечиться.



Вторая женщина, Сибилла Хердер (имя также вымышленное), рассказала тем же журналистам об инциденте, произошедшем в 1996 году, когда ей было 22 года. По ее словам, после вечеринки и выпивки с группой в отеле она проснулась от того, что Lorenz лежал рядом с ней и при этом она испытывала сильную боль в животе —

"Было такое ощущение, что его разрывает на части. Я занималась сексом до этого в своей жизни и занималась сексом после этого в своей жизни. У меня никогда не было такой боли до и никогда не было такой боли после", — заявила она в интервью SZ и NDR Она не помнит, что именно произошло и кто мог быть виновником боли.



Адвокаты Christian "Flake" Lorenz и — в случае обвинений со стороны Хердер — Till Lindemann отвергли обвинения, сославшись на конфиденциальность и недостаточную обоснованность фактов. На некоторые вопросы, связанные с этим делом, Lindemann не стал отвечать. В соответствии с немецкой правовой системой Lorenz и Lindemann считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.







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