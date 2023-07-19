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Rammstein

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|||| 19 июл 2023

Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах



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Вслед за обвинениями в адрес вокалиста RAMMSTEIN, настал черед и клавишника. Süddeutsche Zeitung и NDR сообщили о новых обвинениях, в которых на этот раз замешан и Christian "Flake" Lorenz. Две женщины заявили об этом анонимно, причем обвинения относятся к более чем 20-летней давности.

Ясмин Стивенс (имя вымышленное) рассказала о случае, произошедшем в 2002 году, когда ей было 17 лет. По ее словам, в декабре 2002 г. она присутствовала на автограф-сессии, посвященной книге Till Lindemann "Messer". Вечером того же дня она вместе с Lindemann'ом и Lorenz'ом поехала в загородный дом последнего в Бранденбурге.

Она вспоминает, что после употребления большого количества алкоголя она сильно опьянела и легла на кровать в одной из комнат на верхнем этаже. Она утверждает, что после этого рядом с ней расположился Lorenz.

"Я позволила этому случиться со мной", — сообщает немецкая телекомпания Tagesschau. "Меня как будто выключили". Она объяснила, что не хотела секса и, хотя прямо не сказала "нет", полагает, что Lorenz должен был знать, сколько алкоголя она выпила.

Стивенс подписала в суде показания под присягой и представила документы, подтверждающие ее рассказ, в том числе записи в дневнике за тот период. В интервью корреспондентам SZ и NDR она рассказала, что в связи с травмой, полученной в результате инцидента, ей пришлось годами лечиться.

Вторая женщина, Сибилла Хердер (имя также вымышленное), рассказала тем же журналистам об инциденте, произошедшем в 1996 году, когда ей было 22 года. По ее словам, после вечеринки и выпивки с группой в отеле она проснулась от того, что Lorenz лежал рядом с ней и при этом она испытывала сильную боль в животе —
"Было такое ощущение, что его разрывает на части. Я занималась сексом до этого в своей жизни и занималась сексом после этого в своей жизни. У меня никогда не было такой боли до и никогда не было такой боли после", — заявила она в интервью SZ и NDR Она не помнит, что именно произошло и кто мог быть виновником боли.

Адвокаты Christian "Flake" Lorenz и — в случае обвинений со стороны Хердер — Till Lindemann отвергли обвинения, сославшись на конфиденциальность и недостаточную обоснованность фактов. На некоторые вопросы, связанные с этим делом, Lindemann не стал отвечать. В соответствии с немецкой правовой системой Lorenz и Lindemann считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

RAMMSTEIN Keyboardist CHRISTIAN "FLAKE" LORENZ Facing Allegations Of Sexual Misconduct Dating Back 20 Years




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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19 июл 2023
ElectricRetard
Ну что тут скажешь, ожидаемо.
Но я никогда не пойму, на что рассчитываю некоторые дамы, приходя "в гости" к мужикам, особенно рок звездам, особенно к таким ебанутым как Раммштайн, зная что там будет алкоголь.
Like!5
19 июл 2023
WahrandPhain
ElectricRetard, рассчитывают на безопасность и порядочность, о которой круспе и другой, не помню как его, постоянно рассказывают)
19 июл 2023
Corpsegrinder04
Плевать на шлюх.
19 июл 2023
F
Fo0x
Надо было к Нергалу идти. Он бы вы@@л мозг.
Like!1
19 июл 2023
dark_medieval_times
Пздц они б ещё вспомнили про это спустя 50 лет, совсем там уже куку слов нет.
Like!1
19 июл 2023
WahrandPhain
так у них клип пусси сплошное домогание же
19 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Нужно замкнуть круг - пусть клавишник подаёт в суд на Линдеманна, тот почти на всех концертах пытался ему прочистить дымоход.
Like!10
19 июл 2023
father
бля, мне кажется, что у любого мужика были случаи, когда произошёл перепихон на какой-нибудь тусе, а потом на следующий день было понятно, что это было по пьяни, зря, и больше это не повторится. Ну и у всех было такое, что все вокруг на тусе нахуярились, пристаёшь к бабоньке, уже типа вроде понятно, к чему идёт, но она, несмотря на бухущее состояние, начинает тебя отталкивать, последними остатками мозга соображая, что нахуй надо, а ты думаешь, что надо быть настойчивее, происходит недопонимание, и она либо просто съёбывает от тебя, либо ещё и по ебальничку даёт напоследок. Только почему-то в суд подают на мужиков, ставших известными и обеспеченными, а пока они не стали известными и обеспеченными, как-то все эти беззащитные униженные бабищи молчат годами и десятилетиями. Какой же здесь подвох? Странное совпадение? Стечение обстоятельств? Не могу понять никак, но вроде бы что-то тут нечисто, и чувствуется лёгкий аромат развода на бабло.

Кстати, а может это такая рекламная кампания? Ну участники Rammstein уже относительно старые, и уже начинает появляться некое мнение о группе из серии "о, ну это заслуженные рок-старцы, они уже отбесились, постарели, поумнели, к ним надо уважительно относиться", и отдел маркетинга группы решил вбросить как следует, чтобы про Раммштайн вновь говорили, что они ебанутые. И вообще вновь побольше о них говорили, а то в туре площадки большие, сами собой они не заполнятся.
Like!4
19 июл 2023
ElectricRetard
father, у меня бывало что меня самого утаскивала бухая бабища в кровать, а потом предъявляла, хотя по итогу я ее помацал только)
Like!4
19 июл 2023
M
Mistis
ну теперь каждая блядь пусть предявляет за то что ее выебали когда она наебошилась! этот мир совсем ебанулся
Like!4
19 июл 2023
M
Mateas89
Че, зумеры открыли для себя группис?)) Так это смешно все - нае*енилась алкоголя, ниче не помню, но, наверное, меня изнасиловали. Вы как будто не знаете вообще, куда идете, угу. Ну и плюс пускай еще докажут, что там что-то было.
19 июл 2023
грозакоммунистов
Его уже выгнали из гурппы?
19 июл 2023
O
Old Nothing
такому как лоренц ни одна нормальная Баба не даст даже Под шафе!!! новость фейк
19 июл 2023
N
Nihel
Old Nothing, такому богатому человеку как он дашь даже ты, только он не факт что возьмёт.
Like!1
19 июл 2023
G
GlowoErzum
"Целомудренна та, которой никто не домогался."
19 июл 2023
С
СтаканМарьиванны
Эра толерастии, культура отмены. Когда-нибудь и до России докатится и будут вспоминать жертвы абьюзы как их заабьюзили после концерта в Ижевске в 96-м.
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