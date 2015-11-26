сегодня



RAMMSTEIN добавили концерты



RAMMSTEIN обновили расписания выступлений в Европе на следующий год и добавили несколько концертов:



May

15 - Prague, Czech Republic - Airport Letnany

26 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion



July

5 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark



August

4 - Ostend, Belgium - Park De Nieuwe Koers

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