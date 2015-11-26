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Rammstein

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13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой
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|||| сегодня

RAMMSTEIN добавили концерты



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RAMMSTEIN обновили расписания выступлений в Европе на следующий год и добавили несколько концертов:

May
15 - Prague, Czech Republic - Airport Letnany
26 - Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

July
5 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark

August
4 - Ostend, Belgium - Park De Nieuwe Koers

RAMMSTEIN Announce Additional Dates For Europe Stadium Tour 2022; Video Trailer



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


13 май 2021, 22:59		Только в Россию не приезжайте у нас за ваши видеоклипы людей на 2.5 года в тюрьму сажают.


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