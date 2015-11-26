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Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN



Фэн-канал RAMMSTEIN опубликовал мультикамерные ролики на "Deutschland", "Puppe" и "Radio" на основе съемок, сделанных в ходе европейского тура 2019 года.

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