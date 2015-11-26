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Rammstein

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24 ноя 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN

14 ноя 2021 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура

28 окт 2021 : 		 Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN

7 окт 2021 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе

13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года
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Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN



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Фэн-канал RAMMSTEIN опубликовал мультикамерные ролики на "Deutschland", "Puppe" и "Radio" на основе съемок, сделанных в ходе европейского тура 2019 года.

RAMMSTEIN - Multi-Camera Live Footage From 2019 European Tour Streaming



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