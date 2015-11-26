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Rammstein

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Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе



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Christoph "Doom" Schneider ответил на несколько вопросов Metal Hammer:

Впервые Rammstein прорвались на конкурс Metrobeat в Берлине в 1994 году...

«Это был конкурс в 90-х годах, где молодые группы имели возможность послать демо-запись в Департамент культуры Берлина, который отбирал группы, которые им нравились. Можно было выиграть сессию записи в профессиональной студии, и мы выиграли её. Мы пошли в студию и записали первые четыре песни Rammstein. Запись привлекла внимание многих звукозаписывающих компаний, но мы подождали некоторое время, пока у нас не появился менеджер, который знал больше людей в индустрии. Мы рады, что подождали, а не подписали контракт с небольшим инди-лейблом, потому что крупные лейблы заинтересовались нами позже».

Гитарист Rammstein Richard Kruspe описал группу как терапевтическую. Согласны ли вы с ним?

«Я полностью согласен. Это абсолютная правда. Если ты долгое время общаешься с одними и теми же ребятами, это как терапия на всю жизнь. Ты должен научиться быть в команде и ладить со всеми остальными людьми, а также научиться иногда уступать. Если ты чего-то очень сильно хочешь, но в группе нет никого, кто хотел бы того же самого, тогда ты должен отказаться от этой идеи, иначе ты будешь действовать всем на нервы и создашь себе трудности. Я всегда хочу сделать что-то лучше и сделать что-то новое».

По слухам, шесть фаллоимитаторов из бокс-сета "Liebe Ist Für Alle Da" сделаны по лекалам членов группы Rammstein. Это правда?

«Первоначальная идея была сделать это именно так, но возникли некоторые сложности. Представьте себе, как это сделать: вам пришлось бы оставаться неподвижным всё время! Другое дело, если бы ты делал это со своей девушкой или что-то в этом роде. Никто из нас в итоге так и не поступил, но некоторые парни хотели. Мне эта идея показалась довольно глупой».

RAMMSTEIN Drummer CHRISTOPH



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