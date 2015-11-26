14 ноя 2021



Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура



Гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о новом материале группы:



«Новый альбом выйдет в следующем году перед стартом мирового турне».



Пока старт тура запланирован на 15 мая в Праге.







+6 -1



( 11 ) просмотров: 12542

