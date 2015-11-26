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Rammstein

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5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

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1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии
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|||| 14 ноя 2021

Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура



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Гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о новом материале группы:

«Новый альбом выйдет в следующем году перед стартом мирового турне».

Пока старт тура запланирован на 15 мая в Праге.

RAMMSTEIN's New Album To Arrive Before Launch Of 2022 World Tour



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

jesus666


14 ноя 2021, 17:16		Рамштайн кал

ywi


14 ноя 2021, 18:14		jesus666,
а домашку по природоведению и ботанике на понедельник ты уже выучил?

Dr_Sexy


14 ноя 2021, 18:32		Рамштайн реально тяжолое музло не для всех. Кто не согласен тот фанат бибера!!!

Санчез


14 ноя 2021, 18:42		ywi, харош чел

Санчез


14 ноя 2021, 18:42		Dr_Sexy, +++

industrialist


14 ноя 2021, 19:39		Хоспади, пусть в духе Mutter будет!!!! *Влажные мячты*

Maksimow


14 ноя 2021, 19:39		Кто бы что не говорил, но альбом муттер 2001г, был бомба для меня. Старые альбомы хороши, новые есть что послушать, но 2001г все таки был очень мелодичным. Как KALMAH 2006 года, альбом бомба, до сих пор эти альбомы переслушиваю.

Санчез


14 ноя 2021, 19:46		industrialist, было бы неплохо, но лучше в духе сехсюнта или дебютника

olly71


14 ноя 2021, 19:53		старт тура запланирован это совершенно не значит что он состоится . Я даже почти уверен что он не состоится. Ну как минимум в мае да даже в 2022 .

Санчез


14 ноя 2021, 20:02
olly71, а ведь реально, так может случиться...

Denza


14 ноя 2021, 20:57		>>>Хоспади, пусть в духе Mutter будет

Да, муттор - одна из главных вех в истории метала, эпохальный, сука, альбом без слабых вещей


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