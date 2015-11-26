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Rammstein

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26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

13 июн 2019 : 		 Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля

11 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

29 май 2019 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

28 май 2019 : 		 Премьера нового видео RAMMSTEIN

26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN

19 апр 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN

18 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен

16 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен

9 апр 2019 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

27 мар 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео
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Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой



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Четвертого декабря на виниле и CD состоится выход юбилейной ремастированной версии дебютного альбома RAMMSTEIN, "Herzeleid":

01. Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen

02. Der Meister

03. Weisses Fleisch

04. Asche Zu Asche

05. Seemann

06. Du Riechst So Gut

07. Das Alte Leid

08. Heirate Mich

09. Herzeleid

10. Laichzeit

11. Rammstein

RAMMSTEIN: 25th-Anniversary Edition Of 'Herzeleid' Debut Album Due In December




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


26 сен 2020, 21:24		А что с бонусами?)


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