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Гитарист RAMMSTEIN сказал, что в новом альбоме будет «много энергии и жизни»



Гитаристы RAMMSTEIN Paul Landers и Richard Kruspe рассказали журналу Guitar World о предстоящем студийном альбоме группы, который должен выйти весной этого года.



«Он не слишком стерильный, не слишком чистый, — сказал Landers. — В нём много жизни и энергии, но он не весь злой. Это больше, чем просто музыка. Это нечто новое для RAMMSTEIN. Можно даже сказать, что это интересно слушать».



По словам Landers'a, новый диск RAMMSTEIN звучит менее механически и более «человечно», чем прошлые выступления группы:



«Мы действительно хотели, чтобы музыка звучала теплее, как будто мы играем вместе. Каждый, у кого есть компьютер, может создавать музыку дома. Вы можете программировать партии инструментов и создавать хорошо звучащие ударные, да и звук сейчас довольно хорош для домашних звуковых карт. Всё это хорошо, но нашей целью было создать что-то, чего никогда не сделаешь дома, когда вы действительно слышите людей за инструментами. Чтобы видеть, как ваш барабанщик играет, когда вы работаете над песнями, и увидеть, что в вашей группе участвуют настоящие люди, и я думаю, это хорошо для нас».



Kruspe сказал, что некоторые первоначальные музыкальные идеи для нового альбома RAMMSTEIN были отложены, но не использованы для его сольного проекта EMIGRATE:



«Очевидно, что если вы послушаете запись, там все ещё есть элементы RAMMSTEIN. Это всё ещё мы. Но мы много экспериментировали с определёнными видами гармонии в стихах и множеством мелодических структур в песнях. Я чувствую, что мы сочинили отличный материал, о котором я раньше и помыслить не мог, что это может стать альбомом RAMMSTEIN».



Landers описал создание нового альбома RAMMSTEIN «куда более реальным групповым процессом», чем работа над предыдущими дисками группы, но признался:



«Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы сражаемся. Нас шестеро, шесть мнений, и мы все вовлечены в процесс, поэтому мы злимся. Мы не бьём друг друга или что-то в этом роде. Мы просто пытаемся кричать, но мы ещё не закончили. Надеемся, нам не придётся драться, и мы сможем всё решить при помощи обсуждений… Мы работаем с этим таким образом. Это для нас единственный способ. Мы не бросаем друг друга. Никто из нас не смог бы уйти. Тогда это не были бы RAMMSTEIN».











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