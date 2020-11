2 ноя 2020



Редкие бонус-треки RAMMSTEIN



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы.



Третий альбом коллектива, получивший название "Mutter", был выпущен 29 октября 2001 года. Туровая версия альбома содержит красную обложку (в оригинальной версии она зелёная) и диск с бонусами, записанными вживую. Эти бонус-треки доступны для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Ich Will" (live)

"Links 2-3-4" (live)

"Sonne" (live)

"Spieluhr" (live)



4 декабря на Vertigo/UMe ограниченным тиражом будут выпущены ремастированные версии дебютного альбома. Альбом будет доступен на двойном виниле и CD.



Трек-лист:



"Wollt Ihr Das Bett in Flammen Sehen"

"Der Meister"

"Weisses Fleisch"

"Asche zu Asche"

"Seemann"

"Du Riechst So Gut"

"Das Alte Leid"

"Heirate Mich"

"Herzeleid"

"Laichzeit"

"Rammstein"







