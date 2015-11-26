Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы.
Третий альбом коллектива, получивший название "Mutter", был выпущен 29 октября 2001 года. Туровая версия альбома содержит красную обложку (в оригинальной версии она зелёная) и диск с бонусами, записанными вживую. Эти бонус-треки доступны для прослушивания ниже.
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