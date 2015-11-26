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Rammstein

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2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

13 июн 2019 : 		 Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля

11 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

29 май 2019 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

28 май 2019 : 		 Премьера нового видео RAMMSTEIN

26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN
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|||| 2 ноя 2020

Редкие бонус-треки RAMMSTEIN



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25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы.

Третий альбом коллектива, получивший название "Mutter", был выпущен 29 октября 2001 года. Туровая версия альбома содержит красную обложку (в оригинальной версии она зелёная) и диск с бонусами, записанными вживую. Эти бонус-треки доступны для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Ich Will" (live)
"Links 2-3-4" (live)
"Sonne" (live)
"Spieluhr" (live)

4 декабря на Vertigo/UMe ограниченным тиражом будут выпущены ремастированные версии дебютного альбома. Альбом будет доступен на двойном виниле и CD.

Трек-лист:

"Wollt Ihr Das Bett in Flammen Sehen"
"Der Meister"
"Weisses Fleisch"
"Asche zu Asche"
"Seemann"
"Du Riechst So Gut"
"Das Alte Leid"
"Heirate Mich"
"Herzeleid"
"Laichzeit"
"Rammstein"

RAMMSTEIN - Rare Mutter Album Tour Edition Bonus Tracks Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ё111ё


2 ноя 2020, 11:38		Как всегда - охуенчик.

Sw0Rn


2 ноя 2020, 14:21		Жаль в детстве их слушал, теперь никак не воспринимаю


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