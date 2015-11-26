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Rammstein

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25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN

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28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

27 мар 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео

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18 мар 2019 : 		 Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!

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4 янв 2019 : 		 RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом

18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»
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Отрывок из нового видео RAMMSTEIN



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RAMMSTEIN опубликовали отрывок из нового видео на сингл Radio", который войдёт в новый альбом "Rammstein". Премьера клипа состоится 26 апреля в 11:00 по Центральноевропейскому времени.

Трек-лист нового альбома:

01. Deutschland (05:26)
02. Radio (04:37)
03. Zeig Dich (04:16)
04. Ausländer (03:52)
05. Sex (03:56)
06. Puppe (04:33)
07. Was Ich Liebe (04:30)
08. Diamant (02:33)
09. Weit Weg (04:19)
10. Tattoo (04:10)
11. Hallomann (04:09)



RAMMSTEIN Teases






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

PaulLichtspielhaus


25 апр 2019, 13:41		Премьера нового сингла Rammstein на радио MAXIMUM
Радио MAXIMUM представляет мировую премьеру нового сингла Rammstein «Radio»


Не пропусти, сегодня, 25 апреля, в 22:00 в эфире MAXIMUM совершенно новый трек с грядущего альбома культовых немцев, и у тебя есть шанс услышать его первым!

The Dark Moon


25 апр 2019, 15:01		Судя по звукам, на трек явно повлияло творчество депешей периода Violator - Ultra. Надо бы заценить.


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