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Отрывок из нового видео RAMMSTEIN



RAMMSTEIN опубликовали отрывок из нового видео на сингл Radio", который войдёт в новый альбом "Rammstein". Премьера клипа состоится 26 апреля в 11:00 по Центральноевропейскому времени.



Трек-лист нового альбома:



01. Deutschland (05:26)

02. Radio (04:37)

03. Zeig Dich (04:16)

04. Ausländer (03:52)

05. Sex (03:56)

06. Puppe (04:33)

07. Was Ich Liebe (04:30)

08. Diamant (02:33)

09. Weit Weg (04:19)

10. Tattoo (04:10)

11. Hallomann (04:09)



















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