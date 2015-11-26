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Rammstein

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5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN
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RAMMSTEIN перенесли тур на 2022



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RAMMSTEIN опубликовали новые даты выступлений в 2022 году:

May
20 - Leipzig, Germany - Red Bull Arena 
21 - Leipzig, Germany - Red Bull Arena 
25 - Klagenfurt, Germany - Wörthersee Stadion 
30 - Zürich, Switzerland - Stadion Letzigrund 
31 - Zürich, Switzerland - Stadion Letzigrund 

June
4 - Berlin, Germany - Olympiastadion 
5 - Berlin, Germany - Olympiastadion 
10 - Stuttgart, Germany - Cannstatter Wasen 
11 - Stuttgart, Germany - Cannstatter Wasen
14 - Hamburg, Germany - Volksparkstadion
15 - Hamburg, Germany - Volksparkstadion 
18 - Düsseldorf, Germany - Merkur Spiel-Arena 
19 - Düsseldorf, Germany - Merkur Spiel-Arena 
22 - Aarhus, Denmark - Ceres Park 
26 - Coventry, UK - Ricoh Arena 
30 - Cardiff, UK - Principality Stadium 

July
4 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark
8 - Lyon, France - Groupama Stadium 
9 - Lyon. France - Groupama Stadium 
12 - Turin, Italy - Stadio Olimpico Grande Torino 
16 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy 
20 - Tallinn, Estonia - Song Festival Grounds 
24 - Oslo, Norway - Bjerke Travbane 
29 - Gothenburg, Sweden - Ullevi Stadium 
30 - Gothenburg, Sweden - Ullevi Stadium 

August
3 - Ostende, Belgium - Park De Nieuwe Koers 

RAMMSTEIN - European / UK Tour 2021 Rescheduled For Summer 2022; Dates Comfirmed



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