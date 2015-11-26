сегодня



RAMMSTEIN перенесли тур на 2022



RAMMSTEIN опубликовали новые даты выступлений в 2022 году:



May

20 - Leipzig, Germany - Red Bull Arena

21 - Leipzig, Germany - Red Bull Arena

25 - Klagenfurt, Germany - Wörthersee Stadion

30 - Zürich, Switzerland - Stadion Letzigrund

31 - Zürich, Switzerland - Stadion Letzigrund



June

4 - Berlin, Germany - Olympiastadion

5 - Berlin, Germany - Olympiastadion

10 - Stuttgart, Germany - Cannstatter Wasen

11 - Stuttgart, Germany - Cannstatter Wasen

14 - Hamburg, Germany - Volksparkstadion

15 - Hamburg, Germany - Volksparkstadion

18 - Düsseldorf, Germany - Merkur Spiel-Arena

19 - Düsseldorf, Germany - Merkur Spiel-Arena

22 - Aarhus, Denmark - Ceres Park

26 - Coventry, UK - Ricoh Arena

30 - Cardiff, UK - Principality Stadium



July

4 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark

8 - Lyon, France - Groupama Stadium

9 - Lyon. France - Groupama Stadium

12 - Turin, Italy - Stadio Olimpico Grande Torino

16 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy

20 - Tallinn, Estonia - Song Festival Grounds

24 - Oslo, Norway - Bjerke Travbane

29 - Gothenburg, Sweden - Ullevi Stadium

30 - Gothenburg, Sweden - Ullevi Stadium



August

3 - Ostende, Belgium - Park De Nieuwe Koers

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