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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
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*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
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Rammstein

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2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

10 мар 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 ноя 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления RAMMSTEIN

14 ноя 2021 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура

28 окт 2021 : 		 Французский космонавт стал одним из первых, кто услышал новые песни RAMMSTEIN

7 окт 2021 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — о дилдо-наборе

13 май 2021 : 		 RAMMSTEIN добавили концерты

13 апр 2021 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN 2001

5 апр 2021 : 		 RAMMSTEIN перенесли тур на 2022

3 мар 2021 : 		 История демо RAMMSTEIN 1994 года

28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN
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RAMMSTEIN анонсировали европейский тур



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RAMMSTEIN анонсировали европейский тур в 2023 году:

May
22 - Vilnius, Lithuania - Vingio Parkas
27 - Helsinki, Finland - Olympiastadion
28 - Helsinki, Finland - Olympiastadion


June
2 - Odense, Denmark - Dyrskueplads
7 - Munich, Germany - Olympiastadion
8 - Munich, Germany - Olympiastadion
14 - Trenčín, Slovakia - Trenčín Airport
17 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf
18 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf
23 - Madrid, Spain - Estadio Cívitas Metropolitano
26 - Lisbon, Portugal - Estádio Da Luz


July
1 - Padova, Italy - Stadio Euganeo
6 - Groningen, Netherlands - Stadspark
11 - Budapest, Hungary - Puskás Aréna
15 - Berlin, Germany - Olympiastadion
16 - Berlin, Germany - Olympiastadion
22 - Paris, France - Stade de France
26 - Vienna, Austria - Ernst-Happel-Stadion
30 - Chorzów, Poland - Stadion Śląski


August
4 - Brussels, Belgium - King Baudouin Stadium

RAMMSTEIN Announce European Stadium Tour 2023; Video Trailer




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