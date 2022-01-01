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RAMMSTEIN анонсировали европейский тур



RAMMSTEIN анонсировали европейский тур в 2023 году:



May

22 - Vilnius, Lithuania - Vingio Parkas

27 - Helsinki, Finland - Olympiastadion

28 - Helsinki, Finland - Olympiastadion





June

2 - Odense, Denmark - Dyrskueplads

7 - Munich, Germany - Olympiastadion

8 - Munich, Germany - Olympiastadion

14 - Trenčín, Slovakia - Trenčín Airport

17 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf

18 - Bern, Switzerland - Stadion Wankdorf

23 - Madrid, Spain - Estadio Cívitas Metropolitano

26 - Lisbon, Portugal - Estádio Da Luz





July

1 - Padova, Italy - Stadio Euganeo

6 - Groningen, Netherlands - Stadspark

11 - Budapest, Hungary - Puskás Aréna

15 - Berlin, Germany - Olympiastadion

16 - Berlin, Germany - Olympiastadion

22 - Paris, France - Stade de France

26 - Vienna, Austria - Ernst-Happel-Stadion

30 - Chorzów, Poland - Stadion Śląski





August

4 - Brussels, Belgium - King Baudouin Stadium







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