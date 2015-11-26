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Rammstein

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Новое видео RAMMSTEIN



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RAMMSTEIN опубликовали видео на сингл Radio", который вошёл в новый альбом "Rammstein". Новый альбом группы должен выйти меньше, чем через месяц, — 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.

Ранее участники коллектива рассказали, что в новом альбоме «больше энергии и жизни», они поведали, что много экспериментировали с разными гармониями и мелодическими структурами в песнях. На этот раз группа использовала иной подход во время записи и сочинения — музыканты собирались в одной комнате и играли вместе. Как заявил в прошлом году гитарист Рихард Круспе, этот альбом может стать для RAMMSTEIN последним.

Трек-лист альбома "Rammstein":

01. Deutschland (05:26)
02. Radio (04:37)
03. Zeig Dich (04:16)
04. Ausländer (03:52)
05. Sex (03:56)
06. Puppe (04:33)
07. Was Ich Liebe (04:30)
08. Diamant (02:33)
09. Weit Weg (04:19)
10. Tattoo (04:10)
11. Hallomann (04:09)




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

LOR


26 апр 2019, 12:25		Огонь!

Dmytry666


26 апр 2019, 12:25		Прикольно

Gustaff


26 апр 2019, 12:45		Очень солидно !

JohnnyMilliard


26 апр 2019, 12:49		Хорошо-то как!

Sw0Rn


26 апр 2019, 12:51		неплохой клип, очень приятная запоминающаяся музычка)))

Sw0Rn


26 апр 2019, 12:51		ну и конечно же + что тема сисек раскрыта)

Gustaff


26 апр 2019, 12:54		Когда уже Лобода начнет сиськами трясти в их клипах?! Абсурд

Frostauskas


26 апр 2019, 13:40		Раммы не были бы Раммами, если бы не стебались над всем и вся. Так и здесь. Зачёт!

Whiterey


26 апр 2019, 14:08		Не хит, мягко говорят. Но клип шикарный, как всегда.

The Dark Moon


26 апр 2019, 14:27		Молодцы, раммы! После просмотра клипа мне даже захотелось пуститься в пляс! Если Deutschland была довольно средней песней, которую в основном вытягивал мощный клип, набравший уже 39 лямов просмотров, то с Radio всё в порядке. И песня качовая, и клип на высоте, и сиськи показали, как бонус.))) Если альбом будет в таком ключе, то можно сказать, что камбэк состоялся.

Reflection


26 апр 2019, 14:34		По мне как раз Дойчланд была куда более хитовым.


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