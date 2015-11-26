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Новое видео RAMMSTEIN



RAMMSTEIN опубликовали видео на сингл Radio", который вошёл в новый альбом "Rammstein". Новый альбом группы должен выйти меньше, чем через месяц, — 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.



Ранее участники коллектива рассказали, что в новом альбоме «больше энергии и жизни», они поведали, что много экспериментировали с разными гармониями и мелодическими структурами в песнях. На этот раз группа использовала иной подход во время записи и сочинения — музыканты собирались в одной комнате и играли вместе. Как заявил в прошлом году гитарист Рихард Круспе, этот альбом может стать для RAMMSTEIN последним.



Трек-лист альбома "Rammstein":



01. Deutschland (05:26)

02. Radio (04:37)

03. Zeig Dich (04:16)

04. Ausländer (03:52)

05. Sex (03:56)

06. Puppe (04:33)

07. Was Ich Liebe (04:30)

08. Diamant (02:33)

09. Weit Weg (04:19)

10. Tattoo (04:10)

11. Hallomann (04:09)







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