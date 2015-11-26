Новое видео RAMMSTEIN

RAMMSTEIN опубликовали видео на сингл Radio", который вошёл в новый альбом "Rammstein". Новый альбом группы должен выйти меньше, чем через месяц, — 17 мая на UME/Spinefarm в Европе и Caroline Records в США.
Ранее участники коллектива рассказали, что в новом альбоме «больше энергии и жизни», они поведали, что много экспериментировали с разными гармониями и мелодическими структурами в песнях. На этот раз группа использовала иной подход во время записи и сочинения — музыканты собирались в одной комнате и играли вместе. Как заявил в прошлом году гитарист Рихард Круспе, этот альбом может стать для RAMMSTEIN последним.
Трек-лист альбома "Rammstein":
01. Deutschland (05:26)
02. Radio (04:37)
03. Zeig Dich (04:16)
04. Ausländer (03:52)
05. Sex (03:56)
06. Puppe (04:33)
07. Was Ich Liebe (04:30)
08. Diamant (02:33)
09. Weit Weg (04:19)
10. Tattoo (04:10)
11. Hallomann (04:09)
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