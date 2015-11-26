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Доступен для прослушивания альбом пре- RAMMSTEIN группы



25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. В ролика ниже можно найти записи группы FEELING B из альбома Wir Kriegen Euch Alle. В состав коллектива входили гитарист Paul Landers, клавишник Christian "Flake" Lorenz и барабанщик Christoph "Doom" Schneider в качестве гостя. Группа была активна в ГДР и существовала с 1983 до 1994 года.







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