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Rammstein

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10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN
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Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы



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25 сентября RAMMSTEIN отпраздновали 25-летие своего дебютного альбома "Herzeleid". В честь этого события YouTube-страница RammWiki продолжила публиковать редкий аудио- и видеоматериал из карьеры группы. В ролика ниже можно найти записи группы FEELING B из альбома Wir Kriegen Euch Alle. В состав коллектива входили гитарист Paul Landers, клавишник Christian "Flake" Lorenz и барабанщик Christoph "Doom" Schneider в качестве гостя. Группа была активна в ГДР и существовала с 1983 до 1994 года.

Pre-RAMMSTEIN German Democratic Republic Punk Band FEELING B's Wir Kriegen Euch Alle Album Streaming



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