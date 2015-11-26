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Rammstein

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15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

13 июн 2019 : 		 Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля

11 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

29 май 2019 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

28 май 2019 : 		 Премьера нового видео RAMMSTEIN

26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN

19 апр 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN

18 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен
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Редкое концертное видео RAMMSTEIN



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Фэн-клуб RAMMSTEIN восстановил ещё одну редкую старую плёнку — на этот раз запись выступления коллектива на шестом Harley-Davidson Motorcycle Jamboree '96.

RAMMSTEIN - Restored VHS Pro-Shot Video From 6th Harley-Davidson Motorcycle Jamboree '96 Streaming



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