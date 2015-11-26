Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 47
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 39
*Видео с текстом от AVANTASIA 37
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 32
[= ||| все новости группы



*

Rammstein

*



18 дек 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

12 дек 2018 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»

19 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре

2 ноя 2018 : 		 RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений

3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

21 янв 2017 : 		 RAMMSTEIN выпускают новый DVD

7 ноя 2016 : 		 Музыканты RAMMSTEIN джемуют с барабанщиком RED HOT CHILI PEPPERS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле



*
zoom
*
* *
Немецкая группа RAMMSTEIN выбрала предварительную дату выпуска нового альбома — апрель 2019 года. Сведение материала проходит в Лос-Анджелесе у Rich'a Costey, который работал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.

Гитарист группы, Richard Z. Kruspe, в недавнем разговоре рассказал о новом диске:

«Всё, что касается RAMMSTEIN, длится целую вечность, потому что в группе шесть человек, есть ещё звукорежиссёр и продюсер, и у каждого своё мнение. Всё идёт очень медленно и занимает массу времени, и порой это очень разочаровывает. В конце концов я думаю, что это тот альбом, который будет обладать определённым потенциалом, которого RAMMSTEIN ещё не достигли. Для меня одной из причин вернуться к записи с RAMMSTEIN было желание сбалансировать популярность группы как живого исполнителя с реальной музыкой. С RAMMSTEIN люди склонны говорить об огне на концертах и самих концертах. Я же подумал: "Я не хочу, чтобы мы были ещё одними KISS", когда люди говорят о макияже и тому подобном, и никто не говорит о музыке».

По поводу музыкального направления нового диска RAMMSTEIN Kruspe сказал следующее:

«Процесс работы над этой записью был для меня очень радостным, потому что мы смогли вернуть то уважение, которое было утрачено ранее. Это напомнило мне о том, где мы сейчас находимся, и то, с чего начинались RAMMSTEIN. Что касается музыки, я считаю, что палитра более богатая, когда дело доходит до гармоний и мелодий. Я пытался уделить внимание именно этому аспекту, потому что ранее, каждый раз, когда кто-то говорил о RAMMSTEIN, всё сводилось к шоу и огню. Никто по-настоящему не говорил о музыке, что для меня как композитора словно пощёчина. Для меня также было важно, чтобы мы в музыкальном плане сделали шаг вперёд. Это как RAMMSTEIN в формате 3D, я бы так сказал».



RAMMSTEIN



Like!+9Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Alias


18 дек 2018, 15:29		"Я не хочу, чтобы мы были ещё одними KISS"

И не будете. Мелковато плаваете для этого )))

Артур Коури


18 дек 2018, 15:49		Странно почему? Он же их фанат с самого детства

Артур Коури


18 дек 2018, 15:50		Затем одумаются и перенесут релиз на 2020 год :D

spamer_007


18 дек 2018, 16:34		"Я не хочу, чтобы мы были ещё одними KISS"

Не будете конечно, вы никогда не станете сборищем пердунов которые каждый год устраивают "Прощальный Тур" и гребут бабло с поверивших в это)

SS-ULTRA


18 дек 2018, 19:37		>>>когда люди говорят о макияже и тому подобном, и никто не говорит о музыке».

Так и у вас тоже люди говорят о вызывающих клипах и о шоу на концертах. О музыке мало кто вспоминает. Уберите всё это, и вы нафиг никому не нужны будите.

nabastak_


18 дек 2018, 19:42		>> я считаю, что палитра более богатая, когда дело доходит до гармоний и мелодий
Хочется верить тогда, шо песен типа "Йа, Найн, Раммштайн" там не будет.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 2149

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом