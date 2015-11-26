Новый альбом RAMMSTEIN должен выйти в апреле

Немецкая группа RAMMSTEIN выбрала предварительную дату выпуска нового альбома — апрель 2019 года. Сведение материала проходит в Лос-Анджелесе у Rich'a Costey, который работал с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и другими.
Гитарист группы, Richard Z. Kruspe, в недавнем разговоре рассказал о новом диске:
«Всё, что касается RAMMSTEIN, длится целую вечность, потому что в группе шесть человек, есть ещё звукорежиссёр и продюсер, и у каждого своё мнение. Всё идёт очень медленно и занимает массу времени, и порой это очень разочаровывает. В конце концов я думаю, что это тот альбом, который будет обладать определённым потенциалом, которого RAMMSTEIN ещё не достигли. Для меня одной из причин вернуться к записи с RAMMSTEIN было желание сбалансировать популярность группы как живого исполнителя с реальной музыкой. С RAMMSTEIN люди склонны говорить об огне на концертах и самих концертах. Я же подумал: "Я не хочу, чтобы мы были ещё одними KISS", когда люди говорят о макияже и тому подобном, и никто не говорит о музыке».
По поводу музыкального направления нового диска RAMMSTEIN Kruspe сказал следующее:
«Процесс работы над этой записью был для меня очень радостным, потому что мы смогли вернуть то уважение, которое было утрачено ранее. Это напомнило мне о том, где мы сейчас находимся, и то, с чего начинались RAMMSTEIN. Что касается музыки, я считаю, что палитра более богатая, когда дело доходит до гармоний и мелодий. Я пытался уделить внимание именно этому аспекту, потому что ранее, каждый раз, когда кто-то говорил о RAMMSTEIN, всё сводилось к шоу и огню. Никто по-настоящему не говорил о музыке, что для меня как композитора словно пощёчина. Для меня также было важно, чтобы мы в музыкальном плане сделали шаг вперёд. Это как RAMMSTEIN в формате 3D, я бы так сказал».
Alias
И не будете. Мелковато плаваете для этого )))
Артур Коури
Артур Коури
spamer_007
Не будете конечно, вы никогда не станете сборищем пердунов которые каждый год устраивают "Прощальный Тур" и гребут бабло с поверивших в это)
SS-ULTRA
Так и у вас тоже люди говорят о вызывающих клипах и о шоу на концертах. О музыке мало кто вспоминает. Уберите всё это, и вы нафиг никому не нужны будите.
nabastak_
Хочется верить тогда, шо песен типа "Йа, Найн, Раммштайн" там не будет.
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