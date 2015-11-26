Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 137
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 91
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 59
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Rammstein

*



16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура

27 мар 2020 : 		 У вокалиста RAMMSTEIN коронавирус? Нет, это не так!

12 ноя 2019 : 		 Рассказ о создании клипа RAMMSTEIN

1 авг 2019 : 		 Музыканты RAMMSTEIN поцеловались на сцене

1 июл 2019 : 		 Видео о создании клипа RAMMSTEIN "Radio"

28 июн 2019 : 		 Новый аромат от RAMMSTEIN

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

13 июн 2019 : 		 Вокалист RAMMSTEIN обвиняется в нападении на постояльца отеля

11 июн 2019 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

29 май 2019 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

28 май 2019 : 		 Премьера нового видео RAMMSTEIN

26 апр 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

25 апр 2019 : 		 Отрывок из нового видео RAMMSTEIN

19 апр 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN

18 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN представили отрывки трёх новых песен

16 апр 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали семплы двух новых песен

9 апр 2019 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

28 мар 2019 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

27 мар 2019 : 		 RAMMSTEIN опубликовали тизер к новому видео

25 мар 2019 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

18 мар 2019 : 		 Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках!
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RAMMSTEIN работают над новой музыкой



*
zoom
*
* *
RAMMSTEIN в коронапаузу работают над новой музыкой — об этом неожиданно для многих сообщил барабанщик Christoph Schneider:

«У нас еще столько самых разных идей, столько незаконченных треков, что... »

На вопрос о том, означает ли это, что группа может выпустить новый альбом, он ответил:

«Мы встретились и работаем над новыми песнями. Мы хотим работать над песнями. Но превратиться ли это все в полноценный альбом или нет, никто еще толком не знает».

RAMMSTEIN Is Working On New Music During Coronavirus Pandemic





Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dem0niac


16 июн 2020, 00:58		Очень хорошо. Предыдущий был просто великолепен.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 465

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом