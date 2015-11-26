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RAMMSTEIN работают над новой музыкой



RAMMSTEIN в коронапаузу работают над новой музыкой — об этом неожиданно для многих сообщил барабанщик Christoph Schneider:



«У нас еще столько самых разных идей, столько незаконченных треков, что... »



На вопрос о том, означает ли это, что группа может выпустить новый альбом, он ответил:



«Мы встретились и работаем над новыми песнями. Мы хотим работать над песнями. Но превратиться ли это все в полноценный альбом или нет, никто еще толком не знает».













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