RAMMSTEIN завершили запись альбома

Клавишник RAMMSTEIN Christian "Flake" Lorenz в недавнем интервью подтвердил, что группа записала "незапланированный" альбом:
«Тот факт, что мы не можем выступать, открыл в нас новые творческие силы. У нас появилось больше времени на то, чтобы придумать что-то новое и меньше отвлекаться. В итоге мы записали альбом который не планировали».
rassol
Exceptional
Уверен, сейчас это станет достаточно распространенной практикой у именитых музыкантов.
kircore
У Хипокриси уже 3-й год прёт, всё никак выйти не может.
Ingener
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