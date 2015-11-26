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Rammstein

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28 фев 2021 : 		 RAMMSTEIN завершили запись альбома

22 фев 2021 : 		 Запись выступления RAMMSTEIN 1994 года

10 янв 2021 : 		 Доступен для прослушивания альбом пре-RAMMSTEIN группы

3 янв 2021 : 		 Демо бывшей группы гитариста RAMMSTEIN

28 дек 2020 : 		 Драм-треки от RAMMSTEIN

26 дек 2020 : 		 Демо "Links 2 3 4" RAMMSTEIN

1 дек 2020 : 		 Демо "Pussy" от RAMMSTEIN

27 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек RAMMSTEIN

26 ноя 2020 : 		 Новые демо RAMMSTEIN

20 ноя 2020 : 		 Инструменталки от RAMMSTEIN

14 ноя 2020 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN в 2005

11 ноя 2020 : 		 Записи PRE-RAMMSTEIN группы

10 ноя 2020 : 		 Трейлер нового релиза RAMMSTEIN

2 ноя 2020 : 		 Редкие бонус-треки RAMMSTEIN

16 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

15 окт 2020 : 		 Редкое концертное видео RAMMSTEIN

12 окт 2020 : 		 Демо от RAMMSTEIN

9 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN 1996 года

8 окт 2020 : 		 RAMMSTEIN в студии

26 сен 2020 : 		 Юбилейная версия дебюта RAMMSTEIN выйдет зимой

15 сен 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новым альбомом?

16 июн 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над новой музыкой

21 май 2020 : 		 Рассказ о фотосъемке RAMMSTEIN

20 май 2020 : 		 Даты европейского тура RAMMSTEIN

8 май 2020 : 		 RAMMSTEIN отменили тур

20 апр 2020 : 		 RAMMSTEIN работают над решением по переносу тура
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|||| 28 фев 2021

RAMMSTEIN завершили запись альбома



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Клавишник RAMMSTEIN Christian "Flake" Lorenz в недавнем интервью подтвердил, что группа записала "незапланированный" альбом:

«Тот факт, что мы не можем выступать, открыл в нас новые творческие силы. У нас появилось больше времени на то, чтобы придумать что-то новое и меньше отвлекаться. В итоге мы записали альбом который не планировали».

RAMMSTEIN Keyboardist Confirms A New Album



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

rassol


28 фев 2021, 22:40		Неожиданно.

Exceptional


28 фев 2021, 22:58		Хорошо, что у некоторых творчество попёрло. Вон, Уда еще не успел новый альбом выпустить, как еще один уже почти готов. Тагтгрен с Джо Линн Тёрнером альбом планирует, плюс Pain и Hypocrisy. Iron Savior недавно альбом выпустили.
Уверен, сейчас это станет достаточно распространенной практикой у именитых музыкантов.

kircore


1 мар 2021, 00:44		-плюс Pain и Hypocrisy

У Хипокриси уже 3-й год прёт, всё никак выйти не может.

Ingener


1 мар 2021, 04:01		kircore, это запор


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