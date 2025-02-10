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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»



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В недавнем интервью GEOFF'a TATE'a спросили, помнит ли он, как в него и его коллег по группе бросали бутылки, когда они выступали перед METALLICA в Хельсинки, Финляндия, в октябре 1988 года:

«О да. Кажется, у меня остался шрам на лице от этого.

[Michael Wilton] сделал кое-что интересное на том концерте. Я аплодирую ему за смелость, правда. На сцену вылетела огромная бутылка водки, которая попала в гриф его гитары, когда он играл, и повредила все струны. Гитара издала ужасный звук. Он постоял так секунду, потом взял другую гитару и закончил соло, которое играл. [Смеётся]. Это было потрясающе. Он пропустил около пяти или шести нот, но вернулся и сыграл соло до конца. И когда он это сделал, зрители закричали: "ДА!" Это было потрясающе.

В то время METALLICA была очень популярна в Финляндии. И да, мы выступали на разогреве. Поэтому многие люди просто ждали, когда мы уйдём со сцены. Но мы заставили их слушать».

Он признался, что не был знаком с музыкой METALLICA до того, как QUEENSRŸCHE пригласили выступить у них на разогреве:

«Я ничего не слышал о METALLICA, пока мы не попали в тот тур. После этого они стали просто мегапопулярными. И тур, в котором мы принимали участие, был замечательным. Мы объехали с METALLICA всю Европу. А потом мы поехали в Америку и провели с ними два тура. Так что это был замечательный опыт, правда. Мы узнали группу, а я узнал их музыку досконально, находясь с ними каждый день. Так что это был хороший период в моей жизни. У меня остались хорошие, приятные воспоминания... Это было весёлое время, я был молод, гастролировал, исполнял музыку. Ничто не могло сравниться с этим. Это было уникально».




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10 фев 2025
WahrandPhain
фанаты металики без бутылки в .... ладно ладно, не буду. Поздравляйте меня, дарксайцы, мне сегодня 45 годиков)
Like!2  Dislike!1
10 фев 2025
g
gravitgroove
WahrandPhain, с днем старения!
10 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, с днем рождения! Желаю... я думаю, ты вполне в силах добиться чего угодно, поэтому пусть при этом тебе сопутствует удача, во всём, вот
10 фев 2025
ElectricRetard
WahrandPhain, поздравляю! В честь этого предлагаю тебе назвать либо 45 групп позеров, которых нельзя слушать ни при каких условиях, либо 45 групп годного андеграунда!
10 фев 2025
resurgamresponses
"""которая попала в гриф его гитары, когда он играл, и повредила все струны.""""
я не шарю, но пузырь скорее всего повредил какоето крепление или скорее всего колки.

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