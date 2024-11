сегодня



GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"



GEOFF TATE в недавнем интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" рассказал о планах по записи нового сольного альбома "Operation: Mindcrime III":



«Я бы сказал, что в этом альбоме больше чувствуется ранний QUEENSRŸCHE. Новые песни очень тяжёлые, а некоторые из них невероятно техничные. Они как алгебра. [Смеётся]. Вам понадобится калькулятор, когда вы будете слушать песню. [Смеётся]. И, конечно, некоторые из них очень эмоциональны. Это последняя глава в серии "Mindcrime". В ней рассказывается о приключениях доктора Икс, Никки и сестры Мэри, и в определённый момент их истории мы словно рассматриваем под микроскопом то, что происходит в это время с ними. И я просто влюблён в эту историю. Я так доволен, и не могу дождаться, когда люди услышат это».



На вопрос о том, появятся ли снова «некоторые из политических аллюзий» в лирических темах "Operation: Mindcrime III", он ответил:



«Я думаю, да. Я полагаю, что люди смогут уловить небольшие крупицы того, что происходит вокруг них. Сейчас интересное время, очень интересное. Особенно на следующей неделе [после президентских выборов в США в 2024 году], будет очень интересно [смеётся], что произойдет. Так что посмотрим».



На вопрос о том, будет ли «знакомый голос» озвучивать доктора Икс в "Operation: Mindcrime III»", Geoff ответил:



«Вообще-то я не могу вам сказать. Но спасибо, что спросили. [Смеётся]».







