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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 28
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Geoff Tate

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3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше
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GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"



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GEOFF TATE объявил о новом туре "Operation: Mindcrime - The Final Chapter", в рамках которого в последний раз будет целиком исполнять "Operation: Mindcrime":

March 18 - Tucson, AZ - Rialto Theatre
March 20 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater
March 21 - Englewood, CO - Gothic Theatre
March 22 - Wichita, KS - TempleLive Wichita
March 23 - Kansas City, MO - Knuckleheads
March 25 - Lincoln, NE - Bourbon Theatre
March 26 - Fort Smith, AR - TempleLive Fort Smith
March 27 - Dallas, TX - Echo Music Halt
March 28 - Houston, TX - House of Blues
March 29 - San Antonio, TX - Aztec Theater
March 30 - Austin, TX - Empire Garage
April 01 - New Orleans, LA - House of Blues
April 02 - Atlanta, GA - Center Stage
April 03 - Jacksonville, FL - Florida Theater
April 04 - Clearwater, FL - Ruth Eckerd Hall
April 05 - Orlando, FL - House of Blues
April 06 - Fort Lauderdale, FL - Parker Playhouse
April 08 - Louisville, KY - Mercury Ballroom
April 09 - Detroit, MI - St Andrews Hall
April 10 - Grand Rapids, MI - Elevation
April 11 - St Charles, IL - Arcada Theatre
April 12 - Cincinnati, OH - Taft Theatre
April 13 - Fort Wayne, IN - Clyde Theatre
April 15 - Cleveland, OH - TempleLive
April 16 - Columbus, OH - TempleLive
April 17 - Plainfield, IN - Hendrick's Live
April 18 - St Louis, MO - Delmar Hall
April 19 - Milwaukee, WI - Pabst Theater
April 21 - Green Bay, WI - Epic Event Center
April 22 - Minneapolis, MN - Varsity Theater
April 23 - Fargo, ND - Sanctuary
April 25 - Boise, ID - Revolution Center
September 25 - Greenville, SC - Radio Room
September 26 - Myrtle Beach, SC - House of Blues
September 27 - Raleigh, NC - Lincoln Theatre
September 28 - Silver Spring, MD - The Fillmore
October 01 - Hopewell, VA - Beacon Theatre
October 02 - Glenside, PA - Keswick Theatre
October 03 - Greensburg, PA - Palace Theatre
October 05 - Harrisburg, PA - XL Live
October 08 - Hartford, CT - Infinity Hall
October 09 - Newton, NJ - Newton Theatre
October 10 - Red Bank, NJ - Count Basie Theater
October 11 - Tarrytown, NY - Music Hall
October 12 - Fairfield, CT - Sacred Heart Theatre
October 16 - Patchogue, NY - Patchogue Theatre
October 17 - Homer, NY - Center for the Arts
October 18 - North Tonawanda, NY - Riviera Theatre






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