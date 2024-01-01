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GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"



GEOFF TATE объявил о новом туре "Operation: Mindcrime - The Final Chapter", в рамках которого в последний раз будет целиком исполнять "Operation: Mindcrime":



March 18 - Tucson, AZ - Rialto Theatre

March 20 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater

March 21 - Englewood, CO - Gothic Theatre

March 22 - Wichita, KS - TempleLive Wichita

March 23 - Kansas City, MO - Knuckleheads

March 25 - Lincoln, NE - Bourbon Theatre

March 26 - Fort Smith, AR - TempleLive Fort Smith

March 27 - Dallas, TX - Echo Music Halt

March 28 - Houston, TX - House of Blues

March 29 - San Antonio, TX - Aztec Theater

March 30 - Austin, TX - Empire Garage

April 01 - New Orleans, LA - House of Blues

April 02 - Atlanta, GA - Center Stage

April 03 - Jacksonville, FL - Florida Theater

April 04 - Clearwater, FL - Ruth Eckerd Hall

April 05 - Orlando, FL - House of Blues

April 06 - Fort Lauderdale, FL - Parker Playhouse

April 08 - Louisville, KY - Mercury Ballroom

April 09 - Detroit, MI - St Andrews Hall

April 10 - Grand Rapids, MI - Elevation

April 11 - St Charles, IL - Arcada Theatre

April 12 - Cincinnati, OH - Taft Theatre

April 13 - Fort Wayne, IN - Clyde Theatre

April 15 - Cleveland, OH - TempleLive

April 16 - Columbus, OH - TempleLive

April 17 - Plainfield, IN - Hendrick's Live

April 18 - St Louis, MO - Delmar Hall

April 19 - Milwaukee, WI - Pabst Theater

April 21 - Green Bay, WI - Epic Event Center

April 22 - Minneapolis, MN - Varsity Theater

April 23 - Fargo, ND - Sanctuary

April 25 - Boise, ID - Revolution Center

September 25 - Greenville, SC - Radio Room

September 26 - Myrtle Beach, SC - House of Blues

September 27 - Raleigh, NC - Lincoln Theatre

September 28 - Silver Spring, MD - The Fillmore

October 01 - Hopewell, VA - Beacon Theatre

October 02 - Glenside, PA - Keswick Theatre

October 03 - Greensburg, PA - Palace Theatre

October 05 - Harrisburg, PA - XL Live

October 08 - Hartford, CT - Infinity Hall

October 09 - Newton, NJ - Newton Theatre

October 10 - Red Bank, NJ - Count Basie Theater

October 11 - Tarrytown, NY - Music Hall

October 12 - Fairfield, CT - Sacred Heart Theatre

October 16 - Patchogue, NY - Patchogue Theatre

October 17 - Homer, NY - Center for the Arts

October 18 - North Tonawanda, NY - Riviera Theatre











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