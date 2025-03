сегодня



GEOFF TATE открыл тур



Выступлением 18 марта в Rialto Theatre, Tucson, Arizona, GEOFF TATE открыл американскую часть тура "Operation: Mindcrime - The Final Chapter":



01. Anarchy-X

02. Revolution Calling

03. Operation: Mindcrime

04. Spreading The Disease

05. The Mission

06. Suite Sister Mary

07. The Needle Lies

08. Electric Requiem

09. Breaking The Silence

10. I Don't Believe In Love

11. Waiting For 22

12. My Empty Room

13. Eyes Of A Stranger

14. I'm American

15. The Chase

16. Jet City Woman

17. Murderer?

18. If I Could Change It All

19. Empire

20. A Junkie's Blues

21. Silent Lucidity



Encore:



22. Take Hold Of The Flame











