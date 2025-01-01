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Geoff Tate

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22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом
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GEOFF TATE открыл тур



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Выступлением 18 марта в Rialto Theatre, Tucson, Arizona, GEOFF TATE открыл американскую часть тура "Operation: Mindcrime - The Final Chapter":

01. Anarchy-X
02. Revolution Calling
03. Operation: Mindcrime
04. Spreading The Disease
05. The Mission
06. Suite Sister Mary
07. The Needle Lies
08. Electric Requiem
09. Breaking The Silence
10. I Don't Believe In Love
11. Waiting For 22
12. My Empty Room
13. Eyes Of A Stranger
14. I'm American
15. The Chase
16. Jet City Woman
17. Murderer?
18. If I Could Change It All
19. Empire
20. A Junkie's Blues
21. Silent Lucidity

Encore:

22. Take Hold Of The Flame






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