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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 164
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 72
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 37
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Geoff Tate

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27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене
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GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»



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В рамках интервью RockDrop у GEOFF TATE спросили, есть ли шансы на реюнион классического состава QUEENSRŸCHE:

«Ну, я бы ответил: «Никогда не говори никогда». Я не думаю, что это вероятно. Я считаю, что у Chris'а [DeGarmo, гитариста QUEENSRŸCHE] сейчас совершенно другой образ жизни, совершенно другой настрой. Я очень занят и очень счастлив, делая то, что я делаю. А Michael [Wilton, гитарист QUEENSRŸCHE] и Eddie [Jackson, басист QUEENSRŸCHE] все еще гастролируют [как QUEENSRŸCHE]. Я ходил и видел их на днях вечером, вообще-то, где-то в Швеции; не помню точно, где это было (очевидно, имеется в виду начало февраля 2025 года, когда и QUEENSRŸCHE, и Tate с разницей в один день играли в Гетеборге). Но они, кажется, очень счастливы, делая то, что делают. И поэтому — пис!»




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