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GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»



В рамках интервью RockDrop у GEOFF TATE спросили, есть ли шансы на реюнион классического состава QUEENSRŸCHE:



«Ну, я бы ответил: «Никогда не говори никогда». Я не думаю, что это вероятно. Я считаю, что у Chris'а [DeGarmo, гитариста QUEENSRŸCHE] сейчас совершенно другой образ жизни, совершенно другой настрой. Я очень занят и очень счастлив, делая то, что я делаю. А Michael [Wilton, гитарист QUEENSRŸCHE] и Eddie [Jackson, басист QUEENSRŸCHE] все еще гастролируют [как QUEENSRŸCHE]. Я ходил и видел их на днях вечером, вообще-то, где-то в Швеции; не помню точно, где это было (очевидно, имеется в виду начало февраля 2025 года, когда и QUEENSRŸCHE, и Tate с разницей в один день играли в Гетеборге). Но они, кажется, очень счастливы, делая то, что делают. И поэтому — пис!»







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