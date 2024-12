сегодня



GEOFF TATE планирует стрелять синглами



GEOFF TATE в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" прокомментировал своё недавнее заявление о том, что в следующем году он отправится в тур "Operation: Mindcrime — The Final Chapter". В рамках тура, который стартует 18 марта 2025 года в Тусоне, 65-летний вокалист исполнит классический альбом группы "Operation: Mindcrime" в полном объёме в последний раз. На вопрос, почему он в последний раз исполняет "Operation: Mindcrime", он ответил:



«Потому что мне понадобится пара лет [чтобы объехать все города и страны мира], когда мне будет почти 70. Это хорошая причина, я думаю».



Что касается того, была ли у него возможность поработать над новой музыкой в последние годы, Geoff сказал:



«Да, на самом деле за последние пару лет подготовки к предстоящему туру мы написали довольно много песен для альбома. Думаю, в наши времена уже не стоит называть их альбомами. Не знаю. Мы собираемся выпускать по одной песне за раз, но у нас есть целый альбом материала, который мы собираемся выпустить попесенно в течение двух лет. И да, всё уже готово. Забавно, что люди спрашивают меня: "Ты всё ещё в туре?" Да, я всё ещё в туре после последнего тура, который я начал несколько лет назад. У меня уходит примерно два — два с половиной года на то, чтобы везде побывать. Это довольно продолжительный процесс. Так что я как раз заканчиваю тур "The Big Rock Show", который завершится в Скандинавии в январе. А потом у меня будет небольшой перерыв, прежде чем мы начнём гастроли "The Final Chapter"».



На вопрос о том, будет ли новая музыка выпущена под именем GEOFF TATE или OPERATION: MINDCRIME, он ответил так:



«Я ещё не решил, что это будет, но мы определённо сделаем большой анонс, опубликуем фотосессию и всё в таком духе».



Geoff рассказал, что работает над третьей и последней главой классической серии альбомов группы "Operation: Mindcrime":



«Я бы сказал, что в нём больше чувствуется ранний материал QUEENSRŸCHE. Новые песни очень тяжёлые, а некоторые из них невероятно техничные. Они как алгебра. [Смеётся]. Когда слушаешь песню, нужен калькулятор [смеётся]. И, конечно, некоторые из них очень эмоциональны. Это последняя глава в серии "Mindcrime". В ней рассказывается о подвигах доктора Икс, Никки и сестры Мэри, и в определённый момент их истории они как бы рассматривают под микроскопом то, что происходит в это время с ними. И мне это очень нравится. Я всем доволен, и не могу дождаться, когда люди его услышат».



На вопрос о том, будут ли снова в лирических темах "Operation: Mindcrime III" присутствовать политические вопросы, Tate ответил:



«Я думаю, да. Я считаю, что слушатели смогут уловить маленькие кусочки того, что происходит вокруг них. Сейчас очень интересное время. Так что посмотрим».







