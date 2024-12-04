Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 51
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 22
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 51
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
[= ||| все новости группы



*

Geoff Tate

*



4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEOFF TATE планирует стрелять синглами



zoom
GEOFF TATE в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" прокомментировал своё недавнее заявление о том, что в следующем году он отправится в тур "Operation: Mindcrime — The Final Chapter". В рамках тура, который стартует 18 марта 2025 года в Тусоне, 65-летний вокалист исполнит классический альбом группы "Operation: Mindcrime" в полном объёме в последний раз. На вопрос, почему он в последний раз исполняет "Operation: Mindcrime", он ответил:

«Потому что мне понадобится пара лет [чтобы объехать все города и страны мира], когда мне будет почти 70. Это хорошая причина, я думаю».

Что касается того, была ли у него возможность поработать над новой музыкой в последние годы, Geoff сказал:

«Да, на самом деле за последние пару лет подготовки к предстоящему туру мы написали довольно много песен для альбома. Думаю, в наши времена уже не стоит называть их альбомами. Не знаю. Мы собираемся выпускать по одной песне за раз, но у нас есть целый альбом материала, который мы собираемся выпустить попесенно в течение двух лет. И да, всё уже готово. Забавно, что люди спрашивают меня: "Ты всё ещё в туре?" Да, я всё ещё в туре после последнего тура, который я начал несколько лет назад. У меня уходит примерно два — два с половиной года на то, чтобы везде побывать. Это довольно продолжительный процесс. Так что я как раз заканчиваю тур "The Big Rock Show", который завершится в Скандинавии в январе. А потом у меня будет небольшой перерыв, прежде чем мы начнём гастроли "The Final Chapter"».

На вопрос о том, будет ли новая музыка выпущена под именем GEOFF TATE или OPERATION: MINDCRIME, он ответил так:

«Я ещё не решил, что это будет, но мы определённо сделаем большой анонс, опубликуем фотосессию и всё в таком духе».

Geoff рассказал, что работает над третьей и последней главой классической серии альбомов группы "Operation: Mindcrime":

«Я бы сказал, что в нём больше чувствуется ранний материал QUEENSRŸCHE. Новые песни очень тяжёлые, а некоторые из них невероятно техничные. Они как алгебра. [Смеётся]. Когда слушаешь песню, нужен калькулятор [смеётся]. И, конечно, некоторые из них очень эмоциональны. Это последняя глава в серии "Mindcrime". В ней рассказывается о подвигах доктора Икс, Никки и сестры Мэри, и в определённый момент их истории они как бы рассматривают под микроскопом то, что происходит в это время с ними. И мне это очень нравится. Я всем доволен, и не могу дождаться, когда люди его услышат».

На вопрос о том, будут ли снова в лирических темах "Operation: Mindcrime III" присутствовать политические вопросы, Tate ответил:

«Я думаю, да. Я считаю, что слушатели смогут уловить маленькие кусочки того, что происходит вокруг них. Сейчас очень интересное время. Так что посмотрим».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 дек 2024
Орион
А как же новый альбом каждые полгода?

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом