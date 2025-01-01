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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»



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GEOFF TATE в недавнем интервью поговорил о будущей третьей части "Operation: Mindcrime", и, в частности, рассказал, как появилась эта пластинка:

«Ну, я даже не знаю. Я просто начал писать, и все само собой получилось. [Смеется] На самом деле, ничего особенного в этом не было. Но за последние пару лет, во время подготовки к предстоящему туру ['Operation: Mindcrime - The Final Chapter'], мы написали довольно много песен для альбома. У нас достаточно материала для полноценного альбома, и он уже готов. Мы планируем выпускать его по частям - например, две песни здесь, потом еще две песни, потом три песни — и выпускать его по частям. План состоит в том, чтобы начать выкладывать песни в марте, когда начнется тур по США, а затем выпустить физический релиз к концу года».

Он также затронул тему рисков, связанных с созданием сиквелов классических альбомов, таких как оригинальный «Operation: Mindcrime», сказав:

«Волнуют ли меня ожидания людей? Нет, я никогда не волновался по этому поводу. [Смеется ] Никогда. Я не беспокоился об этом ни с первым, ни со вторым альбомом. С чего бы мне волноваться по поводу третьего?... Честно говоря, мне все равно. [Смеется ] Я пишу пластинки не для того, чтобы сделать людей счастливыми или произвести на них впечатление. Я делаю их просто для того, чтобы выпускать пластинки. А нравятся они людям или нет, для меня не имеет значения. Нельзя пытаться угодить музыкальным вкусам каждого, потому что на всех нас музыка влияет по-разному. А если речь идет о продажах, то это, как говорится, совсем другое дело. Это полностью зависит от опыта компании в попытках продать альбом и от того, кого они наняли для продвижения, — все зависит от того, что будет дальше, понимаете? Господи, посмотрите на GUNS N' ROSES. Они построили огромную 30-летнюю карьеру всего на трех альбомах. [Смеется]. Это какое-то безумие. Наверное, у них была отличная промо-команда».




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