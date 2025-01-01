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GEOFF TATE о сохранении голоса



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, стал ли процесс сочинения нового материала в настоящее время более органичным:



«Да, безусловно. Более органично, потому что быстро. На самом деле, если бы я захотел, я мог бы сочинить песню за один день, собрать ее воедино, сыграть на всех инструментах и выложить ее в Интернет за один день. Никогда раньше такого не было. Так что да, если у вас есть срочная идея, которая очень актуальна, и, возможно, вам нужно использовать ситуацию, которая происходит в мире, вы можете сделать все очень быстро в настоящее время».



Что касается того, как он поддерживает свой голос в форме после более чем четырех десятилетий работы профессиональным музыкантом, Geoff сказал:



«Мне приходится работать над этим. [Смеется] Да, это мышца, поэтому нужно продолжать работать, работать, работать, чтобы она работала правильно. Я стараюсь не брать слишком много выходных. Я стараюсь петь каждый день, и это помогает, я полагаю, потому что я использую это так интенсивно. Есть такая американская поговорка: «Используй или потеряешь»».







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