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GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID



GEOFF TATE в недавнем интервью рассказал о том, как попал в проект HEAR 'N AID в 1985 году:



«Это был потрясающий проект, и я очень горжусь участием в этом проекте, несмотря на то, что моя роль была очень мала. Это был период в моей жизни, когда я только начинал работать в этом бизнесе. И, кажется, на тот момент я выпустил два альбома. У меня было очень мало опыта работы в студии. Но я знал Ронни Дио, потому что гастролировал с ним, и он пригласил меня поучаствовать в этом проекте. И когда я приехал в Лос-Анджелес для участия в сессиях, никто из нас не знал ничего толком о музыке. И всё было не так, как сегодня, когда гораздо проще получить доступ к музыке и послушать её. Это было совсем другое время. Это было очень давно. Так что мы все пришли на сессию совершенно неподготовленными. Мы собрались поработать над частями и кусочками песни, чтобы понять, что у нас получится. Это был эксперимент. Ронни руководил проектом и рулил процессами. У него отлично получилось, он заставил всех чувствовать себя участником проекта, всем было очень комфортно, что, я думаю, заметно в видео, и особенно в музыке. Вы можете почувствовать, насколько все увлечены песней. Так что для меня это был по-настоящему приятный опыт, да и для всех остальных участников тоже. Для молодого певца это было очень страшно. Думаю, мне было около 25 лет. Я пришёл в студию и подошёл к микрофону, чтобы исполнить свою партию. Я смотрел через стекло студии, а там сидели очень известные, опытные музыканты и слушали меня. [Смеётся]. Я очень нервничал. Я так нервничал, что едва мог это выдержать. Это очень важно — оказаться в такой ситуации, когда твои музыкальные кумиры смотрят на тебя и слушают твоё исполнение. Это было невероятно. Я не знаю, как я выжил и как мой голос не дрожал, потому что я очень нервничал. [Смеётся]».







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