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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
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Geoff Tate

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16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
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GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID



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GEOFF TATE в недавнем интервью рассказал о том, как попал в проект HEAR 'N AID в 1985 году:

«Это был потрясающий проект, и я очень горжусь участием в этом проекте, несмотря на то, что моя роль была очень мала. Это был период в моей жизни, когда я только начинал работать в этом бизнесе. И, кажется, на тот момент я выпустил два альбома. У меня было очень мало опыта работы в студии. Но я знал Ронни Дио, потому что гастролировал с ним, и он пригласил меня поучаствовать в этом проекте. И когда я приехал в Лос-Анджелес для участия в сессиях, никто из нас не знал ничего толком о музыке. И всё было не так, как сегодня, когда гораздо проще получить доступ к музыке и послушать её. Это было совсем другое время. Это было очень давно. Так что мы все пришли на сессию совершенно неподготовленными. Мы собрались поработать над частями и кусочками песни, чтобы понять, что у нас получится. Это был эксперимент. Ронни руководил проектом и рулил процессами. У него отлично получилось, он заставил всех чувствовать себя участником проекта, всем было очень комфортно, что, я думаю, заметно в видео, и особенно в музыке. Вы можете почувствовать, насколько все увлечены песней. Так что для меня это был по-настоящему приятный опыт, да и для всех остальных участников тоже. Для молодого певца это было очень страшно. Думаю, мне было около 25 лет. Я пришёл в студию и подошёл к микрофону, чтобы исполнить свою партию. Я смотрел через стекло студии, а там сидели очень известные, опытные музыканты и слушали меня. [Смеётся]. Я очень нервничал. Я так нервничал, что едва мог это выдержать. Это очень важно — оказаться в такой ситуации, когда твои музыкальные кумиры смотрят на тебя и слушают твоё исполнение. Это было невероятно. Я не знаю, как я выжил и как мой голос не дрожал, потому что я очень нервничал. [Смеётся]».




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