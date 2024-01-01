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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Geoff Tate

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11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»
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Видео с выступления GEOFF TATE



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Видео с выступления GEOFF TATE, которое состоялось пятого сентября в Turock, Essen, Germany, доступно для просмотра ниже.






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