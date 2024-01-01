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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»



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GEOFF TATE в интервью Cassius Morris, ответил на вопрос о том, есть ли у него желание творить вместе с QUEENSRŸCHE:

«Я считаю, что у нас было 30 хороших лет, это просто феноменально. Большинство групп выпускают пару пластинок. Сколько пластинок выпустили GUNS N' ROSES? Три? [Смеётся]. Мы в течение 30 лет создавали музыку, и у нас неплохо получалось. Мы достигли большого успеха. Я думаю, мы создали несколько по-настоящему запоминающихся альбомов, несколько запоминающихся песен, которые переживут нас. И у меня нет необходимости возвращаться и пытаться повторить это снова с Chris 'ом или другими ребятами. Я чувствую, что пришло время заняться другими делами и просто развиваться. Мы отлично справились с этой задачей. Мы достигли успеха. Мы создали отличный материал. Теперь пришло время заняться другими вопросами».

На вопрос о том, поддерживает ли он связь с кем-то из своих бывших коллег, Geoff ответил:

«Не регулярно. Но иногда возникают ситуации, когда нам приходится общаться друг с другом, и сейчас это не вызывает неприятных эмоций. Прошло достаточно времени, и мосты, я думаю, налажены».

По поводу того, тяжело ли ему продолжать обсуждать своё расставание с QUEENSRŸCHE более десяти лет спустя, он ответил:

«Поначалу это было очень тяжело, потому что мы расстались очень болезненно, и, наверное, я был очень зол на то, как это произошло. Но потом я начал присматриваться к личностям, участвовавшим в процессе, и понял, что у этой ситуации не было другого реалистичного исхода. Всё должно было быть так, как было. Но это произошло 12 лет назад. Так что много воды утекло с тех пор, и я могу быть гораздо более снисходительным к людям и их ситуациям. Но мне приходится говорить об этом. Мне постоянно задают вопросы:"Ты когда-нибудь соберёшь группу снова?" И я старался думать о том, как говорить об этом так, чтобы это было честно и реально для меня, но в то же время я не показался капризным. Потому что я могу быть очень капризным, показывать пальцем, обвинять и быть очень жестоким, но я даже в мыслях не допускаю этого. Я очень ценю то, что у нас было и что мы создали. И я доволен этим. Очень доволен».




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