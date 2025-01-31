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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 28
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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»



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GEOFF TATE в интервью 96.1 KLPX рассказал о том, почему он решил устроить тур "Operation: Mindcrime — The Final Chapter":

«Мне захотелось исполнить альбом "Operation: Mindcrime" ещё раз, прежде чем отправить его на пенсию. Да и возраст уже поджимает. И я подумал: "У меня есть новая подборка песен, которые я собираюсь выпустить, которые в какой-то степени имеют отношение к истории "Operation: Mindcrime", и всё это вроде как подходит друг другу. Кажется, что сейчас самое подходящее время для такого события, и всё это имеет смысл в целом.

Когда я отправляюсь в турне, мне обычно требуется несколько лет, чтобы успеть везде, где это необходимо. Требуется очень много времени, чтобы добраться туда, куда ты хочешь приехать. Поэтому я буду гастролировать пару лет, начиная с марта, и людям, наверное, надоест реклама тура, но так уж мы устроены. Чтобы везде побывать, нужна вечность. Потому что я не из тех артистов, которые проводят 20-дневный тур и заканчивают на этом. В прошлом году у меня было 242 концерта. Я гастролирую постоянно. И я хочу побывать везде, где только можно. Мне нравится выступать на небольших площадках, ездить по маленьким городам, а не концентрироваться на крупных населённых пунктах. Я хочу, чтобы шоу проходило там, где живут люди».

На вопрос о предстоящей третьей и последней главе классической серии альбомов "Operation: Mindcrime" Tate сказал:

«Я бы не назвал это сиквелом. Я бы назвал это продолжением истории. Мы делаем это довольно интересным способом. Мы не собираемся выпускать альбом, так сказать, сразу. Мы собираемся выпустить альбом, когда все песни будут так или иначе представлены. Мы будем выпускать по песне в месяц или раз в квартал, а потом, когда всё будет готово, мы сделаем специальную презентацию, в которую будут включены все композиции».




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31 янв 2025
Exceptional
>>>Мне нравится выступать на небольших площадках, ездить по маленьким городам, а не концентрироваться на крупных населённых пунктах.

Звучит как попытка оправдать себя. Типа, любит маленькие площадки, но на самом деле просто не зовут на большие. Мне кажется, такой чёрт, как Тате, на маленькие города и не посмотрел бы, будь хоть малейший шанс выбиться после ухода из Queensryche.

Интересно, у Джеофа много фэнов?

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