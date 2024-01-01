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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
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Geoff Tate

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GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE



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GEOFF TATE в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, насколько вероятно его воссоединение с бывшими коллегами:

«Я не думаю, что это возможно в данный момент. Было несколько предложений о воссоединении группы. И ничто не вдохновило никого на то, чтобы оказаться в одной комнате или даже поднять телефонную трубку и поговорить. Так что я думаю, это маловероятно. На самом деле группы больше нет [смеётся]. С уходом Rockenfield'a остались только Eddie и Michael, которые выступают под именем QUEENSRŸCHE, что, конечно, очень ценно. И это не совсем "группа" в том виде, в котором мы её знаем. Так что я не думаю, что воссоединение возможно».

Когда ведущий заметил, что, похоже, он «готов попробовать» воссоединиться с QUEENSRŸCHE, если оно произойдёт, Tate уточнил:

«Я бы сказал, что я очень хочу поговорить об этом. Это первый шаг. Но для этого нужно поднять трубку [смеётся] и ответить на звонок. [Смеётся]».




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