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GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE



GEOFF TATE в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, насколько вероятно его воссоединение с бывшими коллегами:



«Я не думаю, что это возможно в данный момент. Было несколько предложений о воссоединении группы. И ничто не вдохновило никого на то, чтобы оказаться в одной комнате или даже поднять телефонную трубку и поговорить. Так что я думаю, это маловероятно. На самом деле группы больше нет [смеётся]. С уходом Rockenfield'a остались только Eddie и Michael, которые выступают под именем QUEENSRŸCHE, что, конечно, очень ценно. И это не совсем "группа" в том виде, в котором мы её знаем. Так что я не думаю, что воссоединение возможно».



Когда ведущий заметил, что, похоже, он «готов попробовать» воссоединиться с QUEENSRŸCHE, если оно произойдёт, Tate уточнил:



«Я бы сказал, что я очень хочу поговорить об этом. Это первый шаг. Но для этого нужно поднять трубку [смеётся] и ответить на звонок. [Смеётся]».







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