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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Rammstein

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24 дек 2024 : 		 Документальный фильм RAMMSTEIN о туре

17 май 2024 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

14 май 2024 : 		 RAMMSTEIN открыли европейский стадионный тур

1 апр 2024 : 		 NINJA CYBORG обвинили RAMMSTEIN в плагиате

30 авг 2023 : 		 Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN

19 июл 2023 : 		 Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах

6 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

1 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

20 июн 2023 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — об обвинениях в адрес группы

16 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN завели дело

5 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку

15 май 2023 : 		 RAMMSTEIN обновили видео

18 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом

5 янв 2023 : 		 Украли статую вокалиста RAMMSTEIN

24 ноя 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

22 ноя 2022 : 		 Тизер нового клипа RAMMSTEIN

23 сен 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

17 май 2022 : 		 RAMMSTEIN открыли тур

16 май 2022 : 		 Видео с репетиции RAMMSTEIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 апр 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN
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Документальный фильм RAMMSTEIN о туре



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RAMMSTEIN опубликовали документальный ролик "Rammstein World Stadium Tour 2019-2024".




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