25 дек 2016



Кавер-версия METALLICA от бывшего барабанщика MEGADETH Кавер-версия METALLICA “Creeping Death” / Creeping Deth 2.0 от покойного барабанщика MEGADETH Ника Менца, записанная незадолго до трагического события, доступна для прослушивания по этому адресу. В записи также принимали участие бывший басист MEGADETH James Lomenzo и вокалист Davor Garasic из хорватской команды SUFOSIA.







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