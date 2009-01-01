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Басист MEGADETH удивлён решению SLAYER В ходе недавнего разговора в программе "Trunk Nation" у басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, что он думает о решении SLAYER:



«Я был удивлён. SLAYER слишком молоды, чтобы уходить».



Но, несмотря на то, что SLAYER могли бы продолжать дольше, David сказал, что понимает, почему группа решила уйти на коне:



«Послушайте, мы все вкалываем как лошади. Мы много трясём башкой, и нашим шеям больно. У меня так. И я не говорил ещё с парнями, так что не знаю, что у них там творится внутри.



Мы занимаемся всем этим уже долгое время, и я считаю, что мы все должны быть благодарны за то, что пережили многие ситуации, некоторые самоустранения и тот рок-н-ролл, какой знаем мы, и каким его знает весь мир».











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