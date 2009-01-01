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Басист MEGADETH не знает, почему SLAYER уходят Басист MEGADETH David Ellefson в недавнем интервью сообщил, что без понятия, почему SLAYER объявили о прощальном турне. На вопрос о том, говорил ли он с ребятами, тот ответил:



«Не-а. Ну скорее так, я говорил с Gary, а он ответил, что это не его дело говорить по этому вопросу, и я понимаю его позицию. Но ни с Kerry, ни Tom'ом я не говорил, просто потому, что мы пока не пересекались, но узнаю. Смотрите: у них был прекрасный путь. И сразу на ум приходит две вещи — первая: "Очень важно оставаться здоровым, важно быть в тонусе", и важно получать удовольствие от того, что ты делаешь.



Я не знаю причин, по которым они приняли это решение, но их путь был прекрасен. Они ведь изобрели свой собственный поджанр трэша. Я всегда обращаюсь к четвёрке... Среди четырёх самых известных и популярных групп, занимающихся этим делом, они совершенно точно заслужили свой угол. Так что много музыки, много туров, я всё к тому, что эти ребята являются настоящими воинами дорог. Так что если они решили уйти, то уйдут. Но я уверен, что уйдут грандиозно, что просто прекрасно, ровно так, как того и заслуживают».















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