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Биография покойного барабанщика MEGADETH будет содержать "шокирующие подробности" Жизнь покойного барабанщика MEGADETH Ника Менцы будет подробным образом описана в выходящей к концу 2017 года автобиографии музыканта, "Megalife: Nick Menza - The Book". Над созданием этого труда много лет трудился сам Ник, а помогал ему профессиональный биограф знаменитостей J. Marshall Craig, который и завершил работу над книгой после внезапной кончины барабанщика в прошлом году.



По словам многолетнего менеджера Менцы, Robert Bolger'a, в книгу войдёт множество шокирующих подробностей и расследований о том, как безобразно относился к Нику лидер MEGADETH Dave Mustaine и почему реюнион классического состава группы образца альбома "Rust In Peace" так и не состоялся.











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