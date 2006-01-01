сегодня



Лидер MEGADETH снизил цену на дом По сообщению Zillow, лидер MEGADETH Dave Mustaine скинул еще $700,000 за дом в Fallbrook, California. Изначально дом был выставлен на продажу в октябре за 5.375 миллиона, что более чем в пять раз превышает цену, уплаченную им тремя годами ранее, однако в июне цена была снижена полтора миллиона, а сейчас еще на 700 000 и составляет 3.195 миллиона долларов.







+0 -0



( 2 ) просмотров: 340

