сегодня



FOO FIGHTERS против Трампа



FOO FIGHTERS осудили несанкционированное использование своей песни «My Hero» на митинге Дональда Трампа в пятницу (23 августа).



Бывший президент США представил Роберта Ф. Кеннеди-младшего под трек FOO FIGHTERS на предвыборном митинге в Аризоне, всего через несколько часов после того, как независимый кандидат в президенты приостановил свою кампанию и поддержал кандидата от Республиканской партии. Трамп назвал Кеннеди «очень уважаемым» и «великим человеком», после чего Кеннеди вышел под песню 1998 года.



Пресс-секретарь сообщил Billboard о несанкционированном использовании: «У FOO FIGHTERS не спрашивали разрешения, а если бы спросили, они бы его не дали». Кроме того, в отношении кампании принимаются «соответствующие меры», продолжает представитель, а все гонорары, полученные в результате использования песни, будут переданы кампании Камалы Харрис и Тима Уолца.



В последние годы многие музыканты публично боролись против кооптации их песен и их посланий со стороны GOP.



AEROSMITH, Нил Янг, THE BEATLES, Брюс Спрингстин, QUEEN, Элтон Джон, THE ROLLING STONES, а также семьи Тома Петти, Принса и Дэвида Боуи выступили против использования Трампом их музыки на митингах.









Hey @foofighters , did you let Trump use "My Hero" to welcome RFK Jr. on stage pic.twitter.com/HivdG8ypxM







DJT & RFK: The creators of these songs - Dave & Foos, Neil Young, U2, Elton John, Dee & Twisted - the list goes on & on & on, want NOTHING to do with your sick sociopathic behavior. Your brainwashing of otherwise well-meaning folks does not gel with the meaning of their music https://t.co/Qcb6biXm7M





+1 -2



( 1 ) просмотров: 289