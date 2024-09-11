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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Foo Fighters

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У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс



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DAVE GROHL опубликовал следующее сообщение:

«Недавно я стал отцом дочери, рожденной вне брака. Я планирую быть для нее любящим и поддерживающим родителем. Я люблю свою жену и своих детей и делаю все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение.

Мы благодарны за ваше внимание ко всем детям, которых это касается, поскольку мы вместе движемся вперед».




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну все, больше нет «хорошего парня Дэйва», перастанут звать на телешоу, вручать награды и т.д. На месте жены нахуй бы его послал, заслуживатель доверия, блядь.
Like!2
11 сен 2024
Lord Iscariah
Я уж думал дочь с хуем родилась, а тут всего-то внебрачная. Ну это нормально так по мне, не вижу причин для осуждения.
Like!3
11 сен 2024
father
Норм так на опережение сыграл, аж заявление сделал:)
Кстати был слушок, что Новоселич гей. Может тогда Грол отработал за товарища?
11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
father, да это ещё в Мегаполис-Экспресс писали
11 сен 2024
IJzerklompje
father, предал славян и традиции, вот усташ поганый!
Like!1
11 сен 2024
S
SnakeZ
father, фигасе на опережение - 9 месяцев прошло:))) с другой стороны лучше так чем Барон Силенда
11 сен 2024
V
Vareg
И дочка от дочки Курта, полюбому.
11 сен 2024
E
Evil3062
ну хоть не квадробобер или как оно тама)))
ну а серьезно воспитай ее отец, как хорошего человека.
11 сен 2024
resurgamresponses
мужик,
наверное у всех музыкантов есть такие дети.
11 сен 2024
s
sibterminator
resurgamresponses, кроме Хэлфорда.
Like!1
11 сен 2024
father
sibterminator, потому что Хэлфорд не может забеременеть?
Like!1
11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
father, без простаты не выйдет
11 сен 2024
Орион
Лучезарным братишкой для всего человечества он от этого быть не перестал.

просмотров: 1341

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