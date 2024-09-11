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У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс



DAVE GROHL опубликовал следующее сообщение:



«Недавно я стал отцом дочери, рожденной вне брака. Я планирую быть для нее любящим и поддерживающим родителем. Я люблю свою жену и своих детей и делаю все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение.



Мы благодарны за ваше внимание ко всем детям, которых это касается, поскольку мы вместе движемся вперед».





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