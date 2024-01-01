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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Yngwie Malmsteen

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29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

13 май 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию

27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN



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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN, которое состоялось 27 октября в House Of Blues, Anaheim, California, доступно для просмотра ниже.




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