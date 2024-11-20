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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Yngwie Malmsteen

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20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

13 май 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию

27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»
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Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN



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YNGWIE MALMSTEEN решил не только играть на гитаре, но и пропагандировать здоровый образ жизни, выпустив набор специальных витаминок.

Основное внимание Yngwie уделяет не только музыке, но и личному благополучию. Его новая линия мультивитаминных жевательных конфет создана для тех, кто, как и он, требует от своего тела самого лучшего. Будучи ярким представителем сцены и ведя образ жизни, наполненный страстью и интенсивностью, он знает, как важно поддерживать энергию и здоровье. В этих мультивитаминных жевательных конфетах содержатся важнейшие витамины и питательные вещества, обеспечивающие идеальный заряд бодрости, сосредоточенности и готовности покорить день. Yngwie считает, что «хорошее самочувствие и здоровье жизненно необходимы», независимо от того, играете ли вы на гитаре или справляетесь с повседневными делами. Эти жевательные конфеты разработаны для поддержки сильной иммунной системы, повышения уровня энергии и общего самочувствия, и все это во вкусной, одобренной рок-звездами форме».

Жевательные конфетки упакованы в бутылочки по 50 штук и представлены в трех вариантах: вишневом, малиновом и клубничном. Каждая бутылочка стоит 39,99 долларов.






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20 ноя 2024
gravitgroove
чтобы ходить по дому и задевать могучими плечами картины от пера Пинтуриккио, и еле-еле помещаться в свой очередной Ferarri.
20 ноя 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, так у него же и секреты похудения от Ингви были в 2004 -м году.
Банальщина из разряда "Меньше жрать , больше срать."
И тут тоже самое по сути.

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