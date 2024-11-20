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Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN



YNGWIE MALMSTEEN решил не только играть на гитаре, но и пропагандировать здоровый образ жизни, выпустив набор специальных витаминок.



Основное внимание Yngwie уделяет не только музыке, но и личному благополучию. Его новая линия мультивитаминных жевательных конфет создана для тех, кто, как и он, требует от своего тела самого лучшего. Будучи ярким представителем сцены и ведя образ жизни, наполненный страстью и интенсивностью, он знает, как важно поддерживать энергию и здоровье. В этих мультивитаминных жевательных конфетах содержатся важнейшие витамины и питательные вещества, обеспечивающие идеальный заряд бодрости, сосредоточенности и готовности покорить день. Yngwie считает, что «хорошее самочувствие и здоровье жизненно необходимы», независимо от того, играете ли вы на гитаре или справляетесь с повседневными делами. Эти жевательные конфеты разработаны для поддержки сильной иммунной системы, повышения уровня энергии и общего самочувствия, и все это во вкусной, одобренной рок-звездами форме».



Жевательные конфетки упакованы в бутылочки по 50 штук и представлены в трех вариантах: вишневом, малиновом и клубничном. Каждая бутылочка стоит 39,99 долларов.











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