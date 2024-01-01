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*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Yngwie Malmsteen

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|||| 8 сен 2024

YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»



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YNGWIE MALMSTEEN отверг мнение о том, что игра на гитаре — это «соревнование», заявив, что «музыка и игра на гитаре рождаются изнутри». 61-летний Мальмстин в своих социальных сетях написал:

«Я вижу много комментариев, в которых люди говорят: "Я не могу быть таким же хорошим, как ты", или "Я бросил играть на гитаре после того, как увидел тебя". Музыка и игра на гитаре — это не соревнование, хотя с самого начала моей карьеры все хотели изобразить именно это. Вот почему есть все эти лучшие гитаристы, которые играют на гитарах. Музыка и игра на гитаре рождаются изнутри, и этим можно наслаждаться на любом уровне, независимо от того, на каком этапе вы находитесь в своей жизни. Даже если вы делаете карьеру, если вы играете с мыслью, что будете соревноваться с другим гитаристом или другим музыкантом, вы будете несчастны. Соревнования нужны для спорта и спортсменов, а не для игры на гитаре, и точка. Это не соревнование. На гитаре нужно играть и получать удовольствие от этого на любом уровне. А теперь идите и возьмите в руки гитару».






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