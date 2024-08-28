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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 46
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 24
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Yngwie Malmsteen

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28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

13 май 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию

27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

22 янв 2022 : 		 STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»

3 янв 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом

12 дек 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США

25 ноя 2021 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
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YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари



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YNGWIE MALMSTEEN опубликовал видео, в котором продемонстрировал свою Ferrari 308 GTS QV, которую он продает за 200+ тысяч долларов.

YNGWIE MALMSTEEN Showcases His Ferrari 308 GTS QV, Currently For Sale For $205,742.00; Video




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28 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
YNGWIE MALMSTEEN показал свою красную ракету
28 авг 2024
Corpsegrinder04
- В объявлении же пробег написан 18 тысяч, а тут на одометре 230 т.
- Мальмстин : Ну плюс минус...
-Говорите вы единственный собственник, а тут в Птс вписаны: Сото 84 год, Ли Тёрнер 88-й, Риппер Оуэнс - 10-й, и только потом Вы с 12-го года.
- Мальмстин: Да бери , норм тачка, не бита не крашена.
28 авг 2024
Starbreaker
- Вы Феррарев показываете?
- Нет, только продаю.
- Дорогое...
28 авг 2024
olly71
Поиздержался позёр . распродаёт барахлишко их жирных годов. Сука ну какая она миниатюрная чуть больше оки . Версия для лилипутов что ли ?

просмотров: 156

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