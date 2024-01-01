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Yngwie Malmsteen

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26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

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28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

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TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»



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TIM 'RIPPER' OWENS, записавший два альбома с YNGWIE MALMSTEEN, — "Perpetual Flame" 2008 года и "Relentless" 2010 года — спросили, какое «самое большое заблуждение» существует о легендарном шведском гитаристе:

«Он просто плохо относится к людям в целом. Но он никогда не относился ко мне плохо. Я очень хорошо с ним ладил. Я отлично ладил с ним. Он шутил, и он был одним из тех, с кем было легко работать в студии. Думаю, у него есть свои особенности. Он не любит некоторые вещи... Пожалуйста, никогда не включайте белый свет во время шоу, иначе он остановит его и накричит на осветителя или набросится на клавишника, если тот сделает что-то не так. Но я расскажу вам о своём опыте общения с ним... Это был единственный раз, когда я видел, как он на кого-то напал. Но я отлично с ним ладил.

Я не думаю, что о нём существуют какие-то неправильные представления. Я считаю, то, что люди думают о нём, — это, скорее всего, правда. Но это не значит, что он такой со всеми. У меня был отличный опыт общения с ним. Он был трезв, когда я был в группе. Иногда группе даже не разрешалось находиться в гримёрке, и нам приходилось сидеть в кладовке.

Он критиковал всех вокалистов после моего ухода из группы, что было странно. Я ушёл из группы и даже не объявил о своём уходе. Я просто ушёл, потому что был занят сольными выступлениями и чувствовал, что ему нужно найти другого вокалиста. Но я не говорю о нём плохо. Мой опыт был хорошим... Он может быть очень приятным в общении и забавным.

На днях я рассказывал историю о том, как я пел в студии с Yngwie, и я сказал: "Давай-ка я повторю". Я делал дубль и спрашивал: "Что ты думаешь? Думаю, мне нужно попробовать снова. Давай я сделаю лучше". А он такой: "Нет, хорошо получилось. Мы не хотим повторять это. Я думаю, у тебя получилось. Этого было достаточно". С ним было легко работать в студии. И это забавно слышать от парня, который, как известно, говорит, что его философия в музыке — "больше — значит лучше". Но со мной этого не было. Он просто сказал: "У тебя всё получилось. Давай двигаться дальше"».

Когда интервьюер рассказал о недавней встрече с Yngwie в Австралии, после того как тур-менеджер гитариста сказал ему, что он не может поговорить с музыкантом:

«Бывают моменты, когда не хочется разговаривать с людьми. Я не самый разговорчивый перед концертом, но я бы никогда в жизни не сказал кому-то: "Ты не сможешь с ним поговорить"... И я думаю, это потому, что бывают моменты, когда Yngwie не в настроении или не хочет с кем-то разговаривать.
Он не Ронни Джеймс Дио с фанатами. Он не выйдет из автобуса, чтобы что-то подписать. Он может ничего не подписать даже в том случае, если ему передадут это в автобус. Но это не страшно».




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