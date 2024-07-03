YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

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все новости группы
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Швеция
27 окт 2021 :
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JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN
13 окт 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году
7 сен 2021 :
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Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места
18 авг 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»
16 авг 2021 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
10 авг 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»
5 авг 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»
27 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT
26 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР
24 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет
13 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»
12 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE
9 июл 2021 :
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Новое видео YNGWIE MALMSTEEN
8 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»
6 июл 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO
2 июл 2021 :
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GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить
20 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»
16 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»
16 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada
6 июн 2021 :
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Новая песня YNGWIE MALMSTEEN
2 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном
1 июн 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»
10 май 2021 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
19 апр 2021 :
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MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
17 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом
11 мар 2021 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»
5 мар 2021 :
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Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
12 янв 2021 :
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GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
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TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
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JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
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YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
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Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
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Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
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YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
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JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
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JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
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YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
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STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
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YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
|
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
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YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
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Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
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YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
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Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
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Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
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YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
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Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
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Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
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Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
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Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
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YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
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YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
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Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
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Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
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Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
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Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
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YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
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Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
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Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
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Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
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Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
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Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
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Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
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2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
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YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
4 май 2008 :
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Бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN выпускает сольный альбом
1 мар 2008 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
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YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
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Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
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Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
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сегодня
YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами
Во время пресс-конференции на Hellfest в Клиссоне, Франция, легендарного шведского гитариста Yngwie Malmsteen'f спросили, насколько сложно ему заниматься совместным продюсированием своих альбомов с другими людьми и предпочитает ли он выпускать альбомы самостоятельно. Он ответил:
«Я хочу рассказать вам одну забавную историю. Когда я был совсем молод, я приехал в Америку. Я прожил в Америке большую часть своей жизни, и, приехав в Америку, я очень хорошо говорил по-английски, но были некоторые выражения, которые я не понимал. И вот я оказался в студии, и там был продюсер. Я исполняю соло, и он говорит: "Вот это да. Это было действительно круто, чувак. Да. Можно ещё раз? Чуть медленнее. Помни: меньше — значит больше". Я посмотрел на него и переспросил: "Ты имеешь в виду, что больше — значит больше, да?" И это была честная реакция, потому что я не знал этого дурацкого выражения, потому что меньше — это не больше; больше — это больше.
Многие могут быть не в курсе, что я начал играть, когда мне было семь лет. Моя первая гитара появилась у меня в пять лет, но играть я начал в семь. И я был настолько экстремален, что собирал группы, где сочинял песни, был вокалистом и гитаристом. Я был маленьким ребёнком, как чёртов Майкл Джексон или кто-то в этом роде, и у меня были 20-летний басист и 20-летний барабанщик. С самого первого дня я так и делал. Я всегда был сольным артистом. У меня никогда не возникало вопросов о том, чего я хочу, как я хочу звучать. Я знал, что мне нужно. Я знал, что хочу играть. Я знаю, что я хочу написать. Я знаю, какой звук мне нужен.
Я не критикую продюсеров. Я думаю, что они сделали много хорошего для многих групп. Мэтт Лэнг просто великолепен. Он создал с группой отличную музыку — отличное направление. Многие любят таких людей, как Мартин Бёрч. Разница в том, что у меня это уже есть в голове. Всё уже есть. Поэтому когда ко мне приходит кто-то ещё, это не улучшает ситуацию — это всё ухудшает. То же самое и с сочинением песен. И некоторые люди могут подумать, что я эгоист. Нет. Музыка уже готова. А я играю её и записываю. Это всё, что я делаю.
Я пытался объяснить это многим людям, потому что в рок-н-ролле такого не бывает. В рок-н-ролле даже для сольных артистов, таких как Оззи Осборн или кто-либо ещё, для них пишут песни, у них есть продюсеры. Я этим не занимаюсь. Я делаю всё сам. Я действительно занимаюсь всем. И это не потому, что я эгоист и не хочу, чтобы кто-то другой ставил себе это в заслугу. Нет. Это потому, что вместо традиционного рок-н-ролльного [авторского партнёрства] — Леннон-Маккартни, Кит Ричардс и Мик Джаггер — я люблю всех этих музыкантов; я считаю их чертовски крутыми — но вместо того, чтобы делать то, что делали они, я работаю скорее как автор, как, скажем, Стивен Кинг или Иоганн Себастьян Бах. Это как если бы Иоганн Себастьян Бах давал ноты всем музыкантам, и виолончелист в первом ряду сказал бы: "А можно я сыграю си диез вместо си?" Нет, такого не бывало. Он играл ту ноту, которую ему сказали, потому что так было написано автором. Так что по сути я похож на художника или автора. Это как если бы художник написал половину большой картины, потом позвонил другу и сказал: "Не мог бы ты прийти и закончить свою половину картины?" Нет, я так не делаю. Вот почему у меня нет продюсеров. Вот почему у меня нет соавторов и так далее. Потому что когда у меня они были, каждый раз я оставался недовольным, и результат меня не устраивал. А я живу только один раз. Я хочу оставить после себя, я хочу создать, я хочу выпустить на пластинках, я хочу исполнить на сцене исключительно своё творчество. Потому что у меня много всего внутри. Я хочу чистого самовыражения. Не разбавленного тем, что в группе есть Элвис Пресли. Большинство певцов думают, что они Элвис Пресли. Это не так. Они просто ещё один инструмент в моем оркестре».
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https://darkside.ru/news/158081/