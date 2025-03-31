Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году... 15
*Новое видео CANDICE NIGHT 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
[= ||| все новости группы



*

Yngwie Malmsteen

*



31 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»

23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»

16 фев 2025 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

13 май 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию

27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| 31 мар 2025

YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»



zoom
YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью в очередной раз объяснил, почему не сотрудничает с другими музыкантами, предпочитая самостоятельно исполнять большинство вокальных партий и заниматься продюсированием своих альбомов:

«Прежде всего я хочу кое-что прояснить для таких людей, как вы. Не обижайтесь, журналисты. Некоторые из вас неправильно понимают, кто я такой, что я делаю, что я собой представляю.

Когда я рос в Швеции, — не буду вдаваться в подробности, — но это была очень негостеприимная среда для начинающих музыкантов, так сказать. Там считалось, что если ты музыкант, композитор или кто-то в этом роде, то у тебя должна быть настоящая работа. Поэтому я чувствовал себя там не в своей тарелке. Как бы то ни было, в очень раннем возрасте я начал заниматься музыкой. Я вырос в семье с классическим образованием, меня окружали классическая музыка, джаз, а я хотел играть рок-н-ролл. Первая гитара появилась у меня в пять лет, а играть я начал в семь, и с тех пор, как мне исполнилось семь лет, я никогда не останавливался. В восемь — десять лет я начал играть в группах. Но это были не совсем группы. Я приведу вам хороший пример. Я учился в третьем классе. Я сказал своему однокласснику: "В пятницу у нас концерт". — "Да? Что ты имеешь в виду?" — "Ты должен сыграть на барабанах". — "Я не играю на барабанах". — "Я научу тебя". — "У меня нет барабанов". — "Ничего страшного. У меня есть барабаны". В ту пятницу мы играли на концерте. Мне было восемь лет. Я играл с усилителем, фидбэком и прочей фигнёй, а этот парень просто держал ритм. С того момента и по сей день я стал автором материала, соло-гитаристом и вокалистом. У меня было 10 миллионов разных басистов и барабанщиков. Итак, я в Швеции. Там я ничего не смог добиться. Мне предложили приехать в Америку. Я присоединился к "группе" под названием STEELER. Затем я создал "группу" под названием ALCATRAZZ. Затем в январе 1984 года — я люблю это особо отмечать — я подписал контракт как сольный артист Yngwie J Malmsteen. Вот и всё. Все эти люди, которые то появлялись, то исчезали из моих проектов, думают, что они имеют к моему творчеству какое-то отношение. Но это не так. Неважно, кто поёт мои песни. Неважно, кто играет на бас-гитаре, клавишных или барабанах. Это не имеет значения. Это всё равно что сказать, что третий скрипач в Чешском филармоническом оркестре важен для скрипичных концертов Вивальди. Поэтому я хотел бы отметить, что с самого первого дня я был сольным артистом. Я присоединился к "группе" на две недели в 1983 году. Я создал группу примерно на год, а затем снова стал сольным артистом, вот так. Пит-стоп».

Он объяснил, почему ему так трудно сотрудничать с другими людьми на своих сольных альбомах и во время живых выступлений:

«Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле. Валяйте. Называйте меня так хоть всё время. Виноват, признаю! Я решаю, когда включить дымовую машину. Я решаю, какие цвета софитов будут в передней ферме освещения. Я решаю, что будет включено в качестве интро к концерту, а что нет. Я создаю всё шоу, всё действо, каждый вечер.

Музыка — это форма искусства. Как и живопись. Как и написание книг. Мой подход к искусству примерно такой же, как у Леонардо да Винчи и подобных людей. Не бывает такого, чтобы я написал половину картины и позвонил кому-нибудь: "Не мог бы ты прийти и помочь мне написать оставшуюся часть?" Я такой артист, я думаю как классический композитор или художник. И это не связано с тем, что мне не нравятся другие люди или что я не хочу сотрудничать с другими людьми. Просто у меня в голове есть идеальный образ того, что я хочу создать.

Ребята, запомните это: я занимаюсь своим делом уже почти 50 лет. Очень долго. Я всё ещё в строю, и я не собираюсь останавливаться. И причина моего долголетия в том, что с самого начала я точно знал чего хочу. А все вокруг говорили: "Сделай это, сделай то, сделай это. Ты должен поступить так. Это сейчас самое модное".

Когда я рос в Швеции, всё, что я слышал от людей о своем будущем: "Ты никогда не добьёшься успеха. Ты будешь нищим. Что за странную музыку ты исполняешь?" Уже тогда я играл неоклассический рок. Я могу включить вам плёнку из 1978 года, на которой я играю неоклассику — по-настоящему жёсткий металл. Но в Швеции надо мной смеялись.

Дело в том, что я такой, какой есть. Я не говорю, что есть что-то плохое в том, что делают другие люди. Я просто говорю, что у меня в голове есть чёткое видение того, что я хочу...

Каждый должен найти свой собственный путь. Как [Джон] Леннон и [Пол] Маккартни. Понимаете, о чём я? Прекрасно, когда люди сотрудничают, как они. Но это не мой путь. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто люди разные, и у меня свой подход к работе».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 мар 2025
Nord61
Бедный Ингви, как же его штырит ЧСВ!
Но где-то в глубине души (наверное, он даже сам себе в этом не признается) он, скорее всего, понимает, что лучшие свои диски он записал с нормальными певцами: Сото, Тёрнером, Эдманом, Вескерой, Уайтом, Левеном, Боулсом...
А его мычание, которое он отчаянно пытается выдать за вокал, никому на хер не впоролось...
Like!1
31 мар 2025
olly71
Nord61, это в 80е 90е зарабатывал миллионы а сейчас так плохи дела что пришлось вон даже свой потрёпаный феррари продать . откуда деньги на зарплату вокалистам . тем более что его скверный характер известен всему миру и с ним никто уже не хочет работать из профессионалов.
31 мар 2025
Corpsegrinder04
Ого, не знал что оказывается Мальмстин создал Алькатрас. Всегда думал, что Боннет группу собирал, да и название ей придумал.
Такой жестокий проброс, как если бы группу "Кипелов" создал Терентьев.
31 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, вообще-то Мальмстин создал Bon Jovi и Van Halen
Like!1
31 мар 2025
u
ufx
Одно и то же каждый раз. Ладно бы, как у холопайнена, у него музыка годная получалась, но ведь у него всего один нормальный альбом 84 года, остальное уг.
1 апр 2025
Орион
Только человек, похожий на Ингви, сможет его понять, как бы парадоксально это ни звучало)

просмотров: 974

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом