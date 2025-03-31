31 мар 2025



YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»



YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью в очередной раз объяснил, почему не сотрудничает с другими музыкантами, предпочитая самостоятельно исполнять большинство вокальных партий и заниматься продюсированием своих альбомов:



«Прежде всего я хочу кое-что прояснить для таких людей, как вы. Не обижайтесь, журналисты. Некоторые из вас неправильно понимают, кто я такой, что я делаю, что я собой представляю.



Когда я рос в Швеции, — не буду вдаваться в подробности, — но это была очень негостеприимная среда для начинающих музыкантов, так сказать. Там считалось, что если ты музыкант, композитор или кто-то в этом роде, то у тебя должна быть настоящая работа. Поэтому я чувствовал себя там не в своей тарелке. Как бы то ни было, в очень раннем возрасте я начал заниматься музыкой. Я вырос в семье с классическим образованием, меня окружали классическая музыка, джаз, а я хотел играть рок-н-ролл. Первая гитара появилась у меня в пять лет, а играть я начал в семь, и с тех пор, как мне исполнилось семь лет, я никогда не останавливался. В восемь — десять лет я начал играть в группах. Но это были не совсем группы. Я приведу вам хороший пример. Я учился в третьем классе. Я сказал своему однокласснику: "В пятницу у нас концерт". — "Да? Что ты имеешь в виду?" — "Ты должен сыграть на барабанах". — "Я не играю на барабанах". — "Я научу тебя". — "У меня нет барабанов". — "Ничего страшного. У меня есть барабаны". В ту пятницу мы играли на концерте. Мне было восемь лет. Я играл с усилителем, фидбэком и прочей фигнёй, а этот парень просто держал ритм. С того момента и по сей день я стал автором материала, соло-гитаристом и вокалистом. У меня было 10 миллионов разных басистов и барабанщиков. Итак, я в Швеции. Там я ничего не смог добиться. Мне предложили приехать в Америку. Я присоединился к "группе" под названием STEELER. Затем я создал "группу" под названием ALCATRAZZ. Затем в январе 1984 года — я люблю это особо отмечать — я подписал контракт как сольный артист Yngwie J Malmsteen. Вот и всё. Все эти люди, которые то появлялись, то исчезали из моих проектов, думают, что они имеют к моему творчеству какое-то отношение. Но это не так. Неважно, кто поёт мои песни. Неважно, кто играет на бас-гитаре, клавишных или барабанах. Это не имеет значения. Это всё равно что сказать, что третий скрипач в Чешском филармоническом оркестре важен для скрипичных концертов Вивальди. Поэтому я хотел бы отметить, что с самого первого дня я был сольным артистом. Я присоединился к "группе" на две недели в 1983 году. Я создал группу примерно на год, а затем снова стал сольным артистом, вот так. Пит-стоп».



Он объяснил, почему ему так трудно сотрудничать с другими людьми на своих сольных альбомах и во время живых выступлений:



«Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле. Валяйте. Называйте меня так хоть всё время. Виноват, признаю! Я решаю, когда включить дымовую машину. Я решаю, какие цвета софитов будут в передней ферме освещения. Я решаю, что будет включено в качестве интро к концерту, а что нет. Я создаю всё шоу, всё действо, каждый вечер.



Музыка — это форма искусства. Как и живопись. Как и написание книг. Мой подход к искусству примерно такой же, как у Леонардо да Винчи и подобных людей. Не бывает такого, чтобы я написал половину картины и позвонил кому-нибудь: "Не мог бы ты прийти и помочь мне написать оставшуюся часть?" Я такой артист, я думаю как классический композитор или художник. И это не связано с тем, что мне не нравятся другие люди или что я не хочу сотрудничать с другими людьми. Просто у меня в голове есть идеальный образ того, что я хочу создать.



Ребята, запомните это: я занимаюсь своим делом уже почти 50 лет. Очень долго. Я всё ещё в строю, и я не собираюсь останавливаться. И причина моего долголетия в том, что с самого начала я точно знал чего хочу. А все вокруг говорили: "Сделай это, сделай то, сделай это. Ты должен поступить так. Это сейчас самое модное".



Когда я рос в Швеции, всё, что я слышал от людей о своем будущем: "Ты никогда не добьёшься успеха. Ты будешь нищим. Что за странную музыку ты исполняешь?" Уже тогда я играл неоклассический рок. Я могу включить вам плёнку из 1978 года, на которой я играю неоклассику — по-настоящему жёсткий металл. Но в Швеции надо мной смеялись.



Дело в том, что я такой, какой есть. Я не говорю, что есть что-то плохое в том, что делают другие люди. Я просто говорю, что у меня в голове есть чёткое видение того, что я хочу...



Каждый должен найти свой собственный путь. Как [Джон] Леннон и [Пол] Маккартни. Понимаете, о чём я? Прекрасно, когда люди сотрудничают, как они. Но это не мой путь. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто люди разные, и у меня свой подход к работе».







+2 -1



( 7 ) просмотров: 974

