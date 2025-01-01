сегодня



YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»



YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью спросили, работает ли он над новым материалом:



«Да. Я сейчас работаю в студии и много сочиняю. Но я также много гастролирую, и много всего происходит. Так что я не на сто процентов окунулся в работу, но уже начал кое-что делать. У меня есть, наверное, сотня идей».



Он также рассказал о своём осеннем туре по США 2024 года, который был приурочен к его 40-летию в качестве сольного исполнителя:



«В прошлом году исполнилось 40 лет моей сольной карьере, но на самом деле я был сольным артистом и до этого. Так что всё зависит от того, с какого момента считать.



Я приехал в Америку в конце 1982 года и записывался со STEELER и ALCATRAZZ, а затем оказался в Японии в январе 1984 года и подписал сольный контракт. И с 1984 года я стал сольным артистом. Однако, похоже, многие люди не совсем понимают это. Я не буду называть имён, но это и не важно. Итак, до приезда в Америку я тоже был сольным артистом, но я не мог называться Yngwie Malmsteen, потому что кто-нибудь мог сказать: "Зачем вам так называться?" Поэтому я выбрал названия RISING FORCE и POWERHOUSE. В группе были только я, басист и барабанщик, который менялся каждую неделю. [Смеётся]. И я сочинял все песни и пел. Так что я всегда стремится творить от души, прямолинейно».







+0 -0



просмотров: 173

